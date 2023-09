D’Ieteren krijgt geen loon naar werken

Een nieuwe stijging van de vergelijkbare aangepaste winst en een lichte verhoging van de winstprognose voor het hele jaar konden beleggers amper bekoren.

Aan de haperende beurskoers valt het niet af te lezen, maar D’Ieteren Group rijgt de sterke resultaten aan elkaar. In de eerste helft van dit jaar was dat niet anders. De aangepaste winst voor belastingen klokte af op 548,9 miljoen euro, wat 45 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging was onder meer te danken aan de bijdrage van het dochterbedrijf PHE, maar ook op vergelijkbare basis dikte de winst met ruim een kwart aan.

D’Ieteren Group verhoogde de winstverwachtingen voor dit jaar, al bleven beleggers wat op hun honger zitten. Het bedrijf rekent voor het hele jaar op een aangepaste winst van 960 miljoen euro in plaats van 950 miljoen euro. De beperkte verhoging wijst op een wat tragere winstgroei in de tweede jaarhelft. Maar de verdere stijging van de winst impliceert ook dat D’Ieteren stijgende rentekosten kan compenseren met betere operationele resultaten.

Het verschil tussen de aangepaste winst voor belastingen en de eigenlijke gerapporteerde winst voor belastingen was met 95,5 miljoen euro opnieuw vrij groot in de eerste helft van het jaar. Het aangepaste resultaat per aandeel bedraagt 7,11 euro per aandeel, maar het eigenlijke resultaat blijft steken op 5,33 euro. Die aanpassingen gaan onder meer over de kosten voor bonussen voor het personeel en afschrijvingen op klantencontracten. Volgens het management moeten die kosten uit het resultaat gehaald worden om de prestaties goed in te schatten, maar finaal betalen de aandeelhouders die kosten wel. Het is ook lang niet de eerste keer dat de aanpassingen zo groot zijn. De aangepaste winst mag een beter beeld geven dan de onderliggende winstgevendheid, maar dan moet de eigenlijke winst eerder vroeg dan laat aansluiten bij de onderliggende winstgevendheid.

In principe moet dat lukken. De sterke resultaten van de jongste jaren werden gestuwd door de fel verbeterde winstgevendheid bij Belron, het goudhaantje van de groep. Dankzij een combinatie van een gestaag stijgende omzet en aantrekkende marges steeg de aangepaste winst met 34,8 procent tot 286,8 miljoen euro. De winstmarge steeg zelfs meer dan verwacht tot 21,9 procent, onder meer omdat Belron de prijzen fors verhoogde als reactie op de gestegen kosten. Het management verwacht dat deze marge in de tweede helft van het jaar wat zal dalen, maar zegt ook dat de doelstelling van een marge van 23 procent tegen 2025 op schema ligt. Zolang het goed gaat met Belron, gaat het goed met D’Ieteren.

Ook de andere dochterbedrijven presteerden doorgaans goed. Een opmerkelijke winstbijdrage kwam er in de eerste jaarhelft van D’Ieteren Auto. De omzet steeg met liefst 47,8 procent en de aangepaste winst met 42 procent tot 143 miljoen euro, nu de autoproductie bij Volkswagen eindelijk weer op volle toeren draait. Het dikke orderboek garandeert nog tot eind 2024 een hoger dan normale activiteit bij D’Ieteren Auto. PHE droeg met een winstbijdrage van 78 miljoen euro meer dan zijn steentje bij aan het groepsresultaat. TVH incasseerde een winstdaling in de nasleep van de cyberaanval die het bedrijf in het voorjaar trof. Moleskine blijft het vijfde wiel aan de wagen en maakte in de eerste jaarhelft opnieuw verlies.

Conclusie

Een nieuwe stijging van de vergelijkbare aangepaste winst met 25 procent in de eerste jaarhelft en een lichte verhoging van de winstprognose voor het hele jaar konden beleggers amper bekoren. Ze vergeten dat het groeiverhaal intact blijft, dat de groep een pak vrije cashflow genereert en dat de beurskoers amper 12 keer de aangepaste winst bedraagt. We behouden het koopadvies.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 160 euro

Ticker: DIE:BB

ISIN-code: BE0974259880

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 8,6 miljard euro

K/w 2022: 16

Verwachte k/w 2022: 12

Koersverschil 12 maanden: +5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -11%

Dividendrendement: 1,8%