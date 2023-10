Cisco Systems doet dure overname

Cisco Systems verraste de markt enkele weken terug met de grootste overname uit de geschiedenis van het bedrijf. Het haalt Splunk binnen, een bedrijf dat software maakt voor patroonherkenning in grote hoeveelheden data afkomstig van bijvoorbeeld monitoring en zoekmachines. Splunk bouwt ook oplossingen voor cyberbeveiliging. De activiteiten van Cisco en Splunk zijn in zekere zin compatibel. Beide bedrijven werken al geruime tijd samen. Cisco betaalt 28 miljard dollar, een premie van 31 procent op de koers van Splunk, die de voorbije maanden al flink opgelopen was.

Niet alleen de hoge premie voor Splunk was een verrassing, gezien de bescheiden groei van het bedrijf, maar vooral ook de timing. Het vooruitzicht op een recessie, die tot lagere IT-uitgaven kan leiden, lijkt niet het beste moment voor een dure overname. De overnameprijs waardeert Splunk op bijna 40 keer de verwachte winst voor het lopende boekjaar en 30 keer de verwachte kasstroom, en dat is pittig. Cisco verantwoordt het bod door te wijzen op de complementariteit met de eigen producten. De producent van netwerkapparatuur wil het aandeel software in de omzet opkrikken. Splunk surfte de afgelopen tijd mee op de hype rond kunstmatige intelligentie (AI) met producten als de AI Assistant, die bedreigingen in een netwerk kunnen voorspellen en voorkomen.

De beurskoers van Splunk blijft voorlopig 7 procent achter op het bod, waarover de mededingingsautoriteiten nog hun zeg moeten doen. Mocht het alsnog mislopen, dan is Cisco een verbrekingsvergoeding van bijna 1,5 miljard dollar verschuldigd. Cisco zal de overname grotendeels met nieuwe schulden financieren. Aan het einde van het vorige boekjaar (juli) beschikte het bedrijf over een nettocashpositie van 17 miljard dollar.





Conclusie

De omzet- en winstgroei van Cisco Systems is beperkt, maar het aandeel is ook niet overdreven duur. De overname heeft geen impact op het dividend en het omvangrijke inkoopprogramma van eigen aandelen (18 miljard dollar). Cisco is te behouden.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 53,76 dollar

Ticker: CSCO US

ISIN-code: US17275R1023

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 218,5 miljard dollar

K/w 2022: 17,5

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: +32%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: 2,9%