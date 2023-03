Bpost beperkt de schade

Ook dit jaar zullen enkele pannen van het dak waaien. De zes loonindexeringen van vorig jaar zullen heel 2023 wegen. Het management rekent op een kleine stijging van de omzet, maar voorziet ook verdere margedruk, met als gevolg dat de bedrijfswinst zou landen in een vork tussen 240 en 260 miljoen euro. De winst staat dus verder onder druk, en dat zien beleggers nooit graag. Daartegenover staat een aantrekkelijke waardering, want met een bedrijfswinst van 250 miljoen euro kun je vlot de beurskapitalisatie van 980 miljoen euro rechtvaardigen. Dankzij een royale vrije cashflow van bijna 400 miljoen euro in 2022 kan bpost vlot zijn dividend van 0,4 euro per aandeel betalen, waarbij het 33 procent van de winst uitkeert.

De activiteiten in België zorgen nog altijd voor het gros van de winst. Het postvolume daalde met 7,5 procent, maar die aderlating werd grotendeels gecompenseerd met prijsverhogingen. Het volume aan verscheepte pakjes steeg met een sobere 1,5 procent, maar dat komt onder meer omdat Amazon zijn pakjesverkeer voor eigen rekening neemt. Zonder dat effect bezorgde bpost 7,5 procent meer pakjes, wat wijst op een stijgend marktaandeel. Dit jaar moet de omzet met 3 à 5 procent stijgen, maar wordt het lastig de marges te verdedigen, gezien de stijgende loonkosten en de hogere energiefacturen. Bpost zet daar een efficiëntere werking tegenover, met de recente efficiënte afhandeling van de eindejaarspiek als brevet.

Ook de logistieke activiteiten in Europa en Azië, het kleinste broertje van de groep, kreeg af te rekenen met lagere marges, met het dalende pakjesverkeer vanuit Azië en stijgende kosten als boosdoeners. De omzet zou zich dit jaar moeten herpakken, vooral dankzij sterke groei bij de logistieke activiteiten in Europa, maar de verhoopte marge van 3 à 5 procent blijft pover.

Op lange termijn zijn de logistieke activiteiten in Noord-Amerika de wissel op de toekomst. Over heel 2022 steeg de omzet met 14 procent en de bedrijfswinst met 12 procent, maar in het vierde kwartaal haperde de motor. Er is ook in de Verenigde Staten een Amazon-effect, maar zorgwekkender is dat de Amerikaanse logistieke markt gekanteld is van onder- naar overcapaciteit. Dat zet druk op de volumes en de prijzen, waardoor de bedrijfswinst in het vierde kwartaal met 6 procent daalde. Die mindere lijn wordt dit jaar doorgetrokken, want de omzet zou licht dalen en de marges krijgen een tik van hogere loonkosten en prijsdruk. De mindere vooruitzichten in de Verenigde Staten zijn de somberste noot in de jaarcijfers van bpost.





Conclusie

Bpost weet in moeilijke marktomstandigheden de schade te beperken, wat ook de hoofdopdracht wordt voor dit jaar. De omzet kan stijgen, maar verdere margedruk lijkt onvermijdelijk. Beleggers zien natuurlijk niet graag een verdere daling van de winst, maar daar staat een aantrekkelijke waardering tegenover. De koers-winstverhouding is 5 en het dividendrendement bedraagt 8 procent. Dat is voldoende interessant om het koopadvies te behouden.