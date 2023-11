Bodem voor Atenor lijkt bereikt

In 2023 is Atenor het slechtst presterende aandeel in de BEL Small-index.

Het zijn moeilijke tijden voor de aandeelhouders van de vastgoedontwikkelaar Atenor. Het aandeel verloor dit jaar al driekwart van zijn waarde, mede door de verplichting een zware kapitaalverhoging met voorkeurrecht door te voeren tegen 5 euro per aandeel. Zo haalt de vastgoedgroep afgerond 161 miljoen euro bij mekaar die haar doorheen de crisis moet loodsen. Atenor heeft een vastgoedportefeuille met 34 projecten verspreid over 1,2 miljoen vierkante meter, in 10 landen en 14 steden.

De halfjaarcijfers bevestigen waarom de kapitaalverhoging noodzakelijk is. De almaar oplopende financieringskosten in combinatie met een stilgevallen commerciële markt en de hoge schuldgraad van de groep geven aan dat Atenor een serieuze injectie goed kan gebruiken. Sinds de coronacrisis was er nauwelijks winst bij de vastgoedontwikkelaar, maar in de eerste jaarhelft moet een stevig verlies van 53,8 miljoen euro worden opgebiecht (-7,99 euro per aandeel). In hoofdzaak is dat het gevolg van waardeverminderingen ten belope van 39,2 miljoen euro op vijf projecten. Het verder oplopen van de netto financiële schuld tot 895,6 miljoen euro (867,5 miljoen eind vorig jaar) tegenover een kaspositie van 24,0 miljoen euro geeft aan dat een kapitaalverhoging aan de orde is.

In die context blijft het erg betreurenswaardig dat het management in het voorjaar toch nog besliste het dividendbeleid met 5 procent te verhogen, van 2,54 naar 2,67 euro bruto per aandeel. Het mag duidelijk zijn dat het schrappen van het dividend de enig mogelijke beslissing lijkt.

Conclusie

We hebben bij de jaarcijfers in maart het advies gelukkig verlaagd, want in 2023 is Atenor het slechtst presterende aandeel in de BEL Small-index. Door een kapitaalverhoging tegen 5 euro per aandeel door te voeren, is de beurskoers wel heel diep doorgezakt tegenover de intrinsieke waarde (-70%). We verhogen het advies naar ‘koopwaardig’, maar wijzen op het bovengemiddeld risico van deze belegging.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 6,06 euro

Ticker: ATEB BB

ISIN-code: BE0003837540

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 45,5 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -76%

Koersverschil sinds jaarbegin: -78%

Dividendrendement: –