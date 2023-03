Bod op Telenet is acceptabel

Het bod van Liberty Global is opportunistisch. Niet royaal, maar naar Belgische normen acceptabel.

Na een dagenlange schorsing van het Telenet-aandeel werd aangekondigd dat het Amerikaanse moederbedrijf Liberty Global een bod uitbrengt op de aandelen die het nog niet in bezit had. De biedprijs bedraagt 22 euro per aandeel, een premie van 59 procent tegenover de slotkoers van 15 maart.

Liberty bezit al 59,18 procent van de aandelen in Telenet, dat op zijn beurt 3,12 procent van de eigen aandelen in handen heeft. Blijft over: een freefloat van 37,7 procent. Het bod waardeert die op 930 miljoen euro. Dat is inclusief het brutodividend van 1 euro per aandeel dat in mei zou worden uitgekeerd.

De raad van bestuur van Telenet staat achter het bod, maar de Amerikanen houden nog een slag om de arm. Liberty moet minstens 95 procent van de aandelen in handen krijgen en tijdens de biedperiode mogen de marktomstandigheden niet drastisch wijzigen. Met die eerste voorwaarde liep het mis in 2012, toen Liberty 35 euro per aandeel bood. Toen lagen de minderheidsaandeelhouders dwars. De kans dat het deze keer weer zo afloopt, is heel klein.

De overnamespeculatie is nooit helemaal verdwenen. Alleen zijn de omstandigheden drastisch gewijzigd en niet ten goede. Dat verklaart de veel lagere biedprijs. Telenet is beperkt in zijn groeimogelijkheden in de hypercompetitieve Belgische telecommarkt, waar binnenkort een vierde mobiele speler bij komt. Daarnaast zullen de investeringslasten in 5G en in glasvezel via de joint venture met Fluvius de komende jaren zwaar wegen.

De marktwaarde na het bod impliceert een waardering van ongeveer 6 keer de verwachte kasstroom van dit jaar. Het is een opportunistisch bod. Niet royaal, maar naar Belgische normen acceptabel. Het ligt op het niveau van de gemiddelde waardering in de Europese telecomsector, maar hoger dan de huidige waardering van Orange Belgium en Proximus.

Conclusie

Een tegenbod van een derde partij is gezien de aandeelhoudersstructuur weinig waarschijnlijk. Daarom raden we aan op het bod in te gaan. Wie niet wil wachten tot de afronding van het bod, kan nu al op de beurs verkopen tegen een korting van enkele procenten.





Advies: ingaan op het bod

Risico: laag

Rating: 3A

Koers: 21,06 euro

Ticker: TNET BB

ISIN-code: BE0003826436

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,7 miljard euro

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2023: 7

Koersverschil 12 maanden: -31%

Koersverschil sinds jaarbegin: +33%

Dividendrendement: 4,7%