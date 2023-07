Bod op Exmar loopt vandaag om 16 uur af

Wie nog op het bod op de olietankerrederij Exmar wil ingaan, moet zich haasten.

De holding Saverex van de familie Saverys biedt ex-dividend 11,1 euro per aandeel Exmar dat ze nog niet bezit. Op basis van de boekwaarde (11,3 euro per aandeel na uitkering dividend) is het bod karig, maar op basis van de winstgevendheid van de voorbije jaren is het eerder royaal te noemen. Zelfs bij een aantrekkende winst richting 0,5 euro per aandeel wordt 24 keer de winst geboden, wat veel is in een cyclische sector. Per saldo is het overnamebod fair te noemen. Ons advies is dan ook om in te gaan op het bod.

Vrijwillig bod

Er zijn daar zeker andere meningen over en u móét ook niet op het bod ingaan. Het betreft een vrijwillig bod. Dat betekent dat de familie Saverys tot niks verplicht is.

Stel dat het aantal aandelen dat wordt aangeboden helemaal niet in de buurt van 95 procent komt, dan kan Saverex beslissen het bod af te blazen.

Maar de holding kan natuurlijk ook beslissen het bod te verhogen om zo toch aan 95 procent te geraken, nodig om een uitrookbod te kunnen doen en de schrapping van de beursnotering te kunnen aanvragen.

Resultaten op 13 juli

Wie op het bod ingaat, zal bij een verhoging van het bod recht hebben op die betere voorwaarden. Blaast de familie Saverys de hele operatie af, dan zal de koers dalen en zal u tegen een lagere marktprijs moeten verkopen als u dat wenst.

Het is nog wachten tot volgende week (13 juli) om de resultaten van het bod te kennen.