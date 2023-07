Biotalys wacht op Amerikaanse goedkeuring voor Evoca

De mogelijke Amerikaanse goedkeuring voor Evoca in het derde kwartaal is een belangrijke mijlpaal voor Biotalys. Maar de weg naar een commercieel winstgevend bedrijf is nog lang.

Het Belgische agrarische technologiebedrijf Biotalys staat aan de vooravond van een cruciale mijlpaal met de verwachte Amerikaanse goedkeuring van zijn eerste biofungincide, Evoca. Dat is het verst gevorderde product van Biotalys, een biofungicide die aardbeien, druiven en ander hoogwaardig fruit en groenten helpt te beschermen tegen de schimmelziekten botrytis en echte meeldauw.

Na twee keer uitstel mikt het bedrijf op een goedkeuringsbeslissing door het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten in het lopende derde kwartaal. De vertraging hangt samen met het innoverende karakter van Evoca. De verwachte goedkeuring wordt een belangrijke validatie van het Agrobody Foundry-technologieplatform waarmee biologische gewasbeschermingsmiddelen worden ontwikkeld op basis van eiwitten afgeleid van antilichamen van lama’s.

Het gaat wel nog maar om een zogenoemd marktkalibratieproduct, een product van de eerste generatie waarmee enkele testmarkten zullen worden aangeboord, zonder substantiële commerciële inkomsten te genereren. De toelatingsaanvraag in Europa zal naar verwachting tegen 2025 een antwoord krijgen. Tegen 2026 kan een commercieel schaalbare versie van Evoca op de markt komen in de Verenigde Staten en Europa. Daarvoor werkt Biotalys sinds vorig jaar samen met Novozymes, een wereldleider in industriële fermentatie. In oktober werd een succesvolle haalbaarheidsstudie aangekondigd die leidde tot een een forse opschaling van de productie op een kostenefficiënte manier. Momenteel bekijkt men de opties voor een verdere samenwerking.

Biotalys heeft, naast Evoca, nog zes producten in ontwikkeling: vier biofungiciden, een bio-insecticide en een bio-bactericide. In april volgde een nieuwe belangwekkende samenwerking met het Zwitserse Syngenta, een wereldspeler in gewasbescherming, voor de ontwikkeling van biologische insecticiden voor specifieke doelinsecten van Syngenta. Daarbij zullen de bewezen onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten van Syngenta worden gecombineerd met het technologieplatform van Biotalys. De deal betekent een nieuwe externe validatie van het platform en geeft Biotalys de mogelijkheid de pijplijn te versterken op een kapitaalvriendelijke manier.

De biologische gewasbeschermingsmarkt groeit fors, met over de periode van 2019 tot 2025 een verwachte jaarlijkse 13,1 procent tot 7,7 miljard dollar. Het bedrijf wil zijn productpijplijn nog versterken en het technologieplatform selectief aanwenden voor nieuwe waardecreërende samenwerkingsakkoorden in onderzoek en ontwikkeling. Op termijn zijn er nog heel wat andere mogelijkheden in de voedselketen, onder meer in voedselbewaring.

De cashburn bedroeg in 2022 22 miljoen euro en zou dit jaar iets hoger uitkomen. Met een kaspositie eind 2022 van 34,1 miljoen euro, en rekening houdend met de een recente kapitaalverhoging van 7 miljoen tegen 6,166 euro per aandeel, is er voldoende cash tot voorbij midden 2024.

Conclusie

De mogelijke Amerikaanse goedkeuring voor Evoca in het derde kwartaal is een belangrijke mijlpaal voor Biotalys. De weg naar een commercieel winstgevend bedrijf is nog lang en er is nog heel wat extra financiering nodig. Allicht wordt een goedkeuring voor Evoca aangegrepen om kapitaal op te halen. Anderzijds is het risico van het technologieplatform al aanzienlijk afgebouwd door de samenwerkingen met Novozymes en Syngenta. We verwachten dat Biotalys op langere termijn op de overnameradar van de grote landbouwspelers zal komen. Koopwaardig (rating 1C).





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 5,96 euro

Ticker: BTLS BB

ISIN-code: BE0974386188

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 191,3 miljoen euro

Verwachte k/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -18,4%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12,4%

Dividendrendement: –