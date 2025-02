Bijgedachte: waarom Lotus Bakeries op eenzame hoogte staat

Morgen (donderdag 6 februari) publiceert Lotus Bakeries zijn jaarresultaten over 2024. De vraag is welke superlatieven we nu weer moeten bovenhalen. Want doorgaans zijn de verwachtingen hooggespannen, maar zet Lotus nog sterkere cijfers neer.

We zijn benieuwd of dat deze keer opnieuw het geval is, want bij de overigens verbluffende halfjaarresultaten (19,6% omzetgroei) gaf topman Jan Boone aan dat het Lotus Bakeries stilaan aan de productiecapaciteit ontbreekt om het helse groeitempo aan te houden.

‘Duurste’ aandeel

Dat Lotus Bakeries op eenzame hoogte staat, zien we op de allereerste plaats aan de beurskoers. Het aandeel noteert al sinds vorige zomer boven 10.000 euro en haalde een piekkoers van 12.580 euro in oktober. Beleggers spreken over het ‘duurste’ aandeel op Euronext Brussel, maar bedoelen in feite het aandeel met (veruit) de hoogste nominale koers.

Dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Rond de eeuwwisseling kon je het aandeel (toen nog onder de naam Corona-Lotus) meerdere jaren oppikken voor minder dan 50 euro. Vandaag klagen heel wat particuliere beleggers dat het steraandeel voor hen onbereikbaar is geworden. Het bedrijf kreeg dan ook al vaker de vraag een aandelensplitsing door te voeren (bijvoorbeeld 100 nieuwe aandelen in ruil voor 1 oud aandeel), om het aandeel weer voor iedereen betaalbaar te maken. Maar tot nog toe zegt het bedrijf steevast niet met de beurskoers bezig te zijn en kan het natuurlijk het statement maken dat het aandeel ‘uit zichzelf’ van enkele tientallen euro’s tot meer dan 10.000 euro is geklommen.

Sinds de eeuwwisseling levert dat voor de aandeelhouders van Lotus Bakeries de fenomenale return (koerswinst + dividenden) van 22.055 procent (15.065% koersstijging en 6.980% dividenden) op, of een jaarlijks gemiddelde opbrengst van 24 procent. Dat is meer dan het honderdvoudige van een belegging in een Bel20-fonds of tracker over diezelfde periode, waar het rendement is blijven hangen op 205 procent, of 4,5 procent gemiddeld per jaar.

‘On-Belgische’ waardering

Die fenomenale opbrengst moet natuurlijk van ergens komen. Vooreerst is er de indrukwekkende en aanhoudende groei van de omzet en de winst. Het bedrijf is erin geslaagd met zijn ‘speculooskoekje’ de wereld te veroveren. De meeste voedingsproducten hebben enkel een lokaal bereik van enkele honderden kilometers, terwijl Lotus Biscoff verkocht wordt van de Verenigde Staten tot China, en alles daartussen, daarboven en daaronder. Er is zo nog decennia potentieel voor groei.

Bovendien heeft Lotus Bakeries tijdig ingezet op de trend van gezonde snacks. Tien jaar geleden al deed het zijn eerste overname op dat gebied, zodat het bedrijf nu op twee fraaie groeimotoren kan draaien.

In 2016 kwam de omzet voor het eerst boven 500 miljoen euro. In 2023 klom de jaaromzet boven 1 miljard euro. De winst per aandeel lag in 2016 in de buurt van 75 euro per aandeel, in 2023 was dat al meer dan 160 euro. Het dividend sprong van 16,20 euro per aandeel in 2016 naar 58 euro in 2023. En niemand verwacht dat dit groeitraject de komende jaren tot stilstand komt. Lotus Biscoff zit intussen in de top vijf van de koekjesmerken in de wereld en heeft de ambitie door te stoten naar de top drie. Dat zou moeten lukken, want in de top tien van de koekjesmerken is het de sterkste stijger.

En er is meer. Het aandeel is bij analisten en beleggers steeds meer begeerd door het uitzonderlijke groeiprofiel van Lotus Bakeries in de defensieve voedingssector. In 2014 werd het aandeel nog gewaardeerd tegen 20 keer de winst en 2 keer de omzet. In 2024 was dat opgelopen tot meer dan 50 keer de winst en 7 keer de omzet.

Lotus Bakeries is een van de weinige Belgische aandelen met een waardering die even sterk of zelfs sterker is dan die van de Amerikaanse techgiganten. Dat ontkracht het argument dat een zeer hoge waardering niet mogelijk is voor aandelen die enkel op Euronext Brussel noteren. De meeste bedrijven op Euronext Brussel kampen met een chronische onderwaardering. Voor Lotus Bakeries is dat absoluut niet het geval.

Het kan dus wel degelijk, als je een uniek groeiverhaal kan schrijven en in je sector een absolute uitblinker in de wereld bent. Lotus Bakeries bewijst het, argenx bewijst het, UCB bewijst het. Aan anderen de uitdaging om ook een uniek verhaal te schrijven, waardoor ze zich kunnen ontdoen van de lage, onaantrekkelijke ‘Belgische’ waarderingen.