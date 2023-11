Bezettingsgraad blijft 100 procent bij Aedifica

Bij de Europese speler in zorgvastgoed met 46.800 bedden op 611 locaties in acht landen (op 30/9) blijft de bezettingsgraad op 100 procent staan. Operationeel is er dus geen reden tot bezorgdheid. Onder meer door de positief onthaalde cijfers over het derde kwartaal staat de beurskoers weer boven de 52 euro van de kapitaalverhoging in juli. Die operatie moest zorgen voor een lage schuldgraad en een ‘oorlogskas’, om te kunnen inspelen op opportuniteiten. De schuldgraad (39,7% eind september) bleef gezond. Op 30 september bedroeg de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 5,84 miljard euro, 2,3 procent meer dan de 5,70 miljard euro van eind 2022. Nieuwe projecten compenseren ruimschoots de afwaarderingen.

De nettohuurinkomsten zijn op jaarbasis met 17 procent gestegen tegenover eind vorig jaar, tot 200,4 miljoen euro. Bij een ongewijzigde portefeuille was dat 5,2 procent. Dat levert na negen maanden een winst per aandeel van 3,95 euro op, of een toename met 10,3 procent tegenover 30 september 2022. De nettoactiefwaarde voor de reële waarde van de indekkingsinstrumenten tegen de stijgende rente bedroeg 74,09 euro per aandeel (76,57 euro inclusief de niet-gerealiseerde meerwaarden op de indekkingen), tegenover 75,84 euro op 31 december 2022. Voor het boekjaar 2023 bevestigt de bedrijfsleiding de verwachting voor het dividend van 3,80 euro bruto per aandeel (3,70 euro in boekjaar 2022). De prognose voor de winst per aandeel stijgt van 4,85 naar 4,95 euro.





Conclusie

Eind oktober dook de beurskoers onder 50 euro, het laagste punt in de voorbije vijf jaar. De bevestiging dat operationeel weinig of niks aan de hand is, in combinatie met een lagere lange rente, deed het aandeel recentelijk eindelijk herstellen. Naar aanleiding van de kapitaalverhoging van deze zomer hebben we het advies verhoogd. We blijven bij het koopadvies op basis van de sterke operationele prestaties, de stevige kapitaalpositie, de 30 procent onderwaardering tegenover de intrinsieke waarde en het dividendrendement van bijna 7 procent.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 56,05 euro

Ticker: AED BB

ISIN-code: BE0003851681

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,66 miljard euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 11,5

Koersverschil 12 maanden: -27%

Koersverschil sinds jaarbegin: -26%

Dividendrendement: 6,8%