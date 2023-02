Beleggers moeten nog even geduld hebben met Umicore

Beleggers moeten nog even geduld oefenen tot de verkoop van batterijmaterialen aantrekt. Beterschap is pas vanaf 2024 te verwachten.

De sterk stijgende vraag naar batterijmaterialen blijft een potentieel groeiverhaal voor Umicore, maar beleggers zullen nog even geduld moeten oefenen. Na een daling in 2022 van de aangepaste bedrijfswinst met 10 procent door kosteninflatie en lagere metaalprijzen, verwacht het bedrijf dat de bedrijfscashflow en de bedrijfswinst ook dit jaar verder zullen dalen in overeenstemming met de marktverwachtingen. 2023 wordt dus een nieuw overgangsjaar. De zweepslag van een aantrekkende verkoop van batterijmaterialen mag pas vanaf 2024 en later verwacht worden.

De resultaten van de tweede jaarhelft lagen in lijn met de verwachtingen. Een glansrol was weggelegd voor de katalysatorendivisie, die recordcijfers neerzette dankzij een herstel in de tweede helft van 2022. Umicore blijft het beter doen dan de wereldwijde automarkt. Het bedrijf kan vlot de hogere kosten doorrekenen, zodat de bedrijfscashflow steeg tot 419 miljoen euro. Ook in 2023 zal de divisie kunnen profiteren van de sterke marktpositie, het herstel in de toeleveringsketens en een aantrekkende vraag naar zware dieselvoertuigen in China. De bedrijfscashflow zou behoorlijk moeten aandikken.

De inkomsten van de recyclingdivisie evenaarden het hoge niveau van 2021, maar door een sterkere stijging van de kosten en minder hoge edelmetaalprijzen daalde de bedrijfswinst gevoelig. De kosteninflatie blijft ook dit jaar bijten. De toestroom van recyclagemateriaal blijft gunstig, maar vertrekkende van stabiele edelmetaalprijzen zal de bedrijfscashflow onder het niveau van 2022 blijven.

De meeste aandacht gaat naar de divisie die kathodematerialen voor de batterijen van elektrische auto’s produceert. De omzet en de winst stegen in 2022 gevoelig, maar de winststijging is grotendeels te danken aan goedkoop ingekochte lithiumvoorraden die tegen hogere prijzen konden worden verkocht. De verkochte volumes van kathodematerialen blijven matig, waardoor de resultaten van die divisie onder de verwachtingen bleven. In 2023 zouden de resultaten een pas op de plaats maken. Op langere termijn blijft het plaatje gunstig. De vraag naar kathodematerialen zou tegen 2030 met een factor 6 tot 7 toenemen, waarbij Umicore zijn marktaandeel van 20 procent wil verdedigen. Europa en Noord-Amerika kampen met een tekort aan kathodematerialen. Umicore verzekerde de verkoop via afnamecontracten met diverse grote autobouwers, zoals Volkswagen. Wel blijft de productie van kathodematerialen heel kapitaalintensief en gevoelig voor technologisch veranderingen, terwijl de toekomstige winstmarges nog onduidelijk zijn.

De volgende jaren wil Umicore nog miljarden investeren in capaciteitsuitbreidingen, onder meer ook in een recyclagefabriek voor batterijen van elektrische auto’s, maar beleggers zijn er nog niet van overtuigd dat die investeringen voldoende zullen renderen. Gelukkig heeft Umicore een relatief gezonde balans, want de nettoschuldpositie is beperkt tot bijna 1 keer de bedrijfscashflow. Tegen 2030 wil Umicore de omzet verdubbeld hebben bij een marge van minstens 20 procent op het niveau van de bedrijfscashflow.





Conclusie

Beleggers moeten nog even geduld oefenen tot de verkoop van batterijmaterialen aantrekt. Beterschap is pas vanaf 2024 te verwachten. Intussen wegen stijgende kosten en lagere metaalprijzen op de winstgevendheid. Na een daling van de bedrijfswinst in 2022, zal ook 2023 een overgangsjaar worden met een daling van de winst. De waardering is met een koers-winstverhouding van 16 zeker niet duur, maar het is nog te vroeg om laaiend enthousiast te worden over het aandeel. Het advies blijft houden.





Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 32,5

Ticker: UMI

ISIN-code: BE0974320526

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 8 miljard euro

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 16

Koersverschil 12 maanden: -9%

Koersverschil sinds jaarbegin: –8%

Dividendrendement: 2,5%