Bekaert is ondergewaardeerd

De mindere resultaten en de bijbehorende zwakke koersontwikkeling van de jongste maanden zijn bij Bekaert veeleer conjunctureel dan structureel van aard. De aanhoudende malaise in vooral de Europese en de Chinese industrie en de zwakte op diverse eindmarkten wegen op de omzet, maar het getuigt van onderliggende sterkte dat Bekaert zijn winstmarges zo goed als intact kan houden. Bij industriële bedrijven hakt een lagere omzet doorgaans stevig in de winstgevendheid, maar hier niet. De strategische keuze te mikken op producten met een hogere toegevoegde waarde en de aanhoudende focus op een beheersing van de kosten lonen.

Na een omzetdaling met 10 procent in de eerste negen maanden van het jaar verwacht Bekaert dat de omzet over 2024 net onder 4 miljard euro blijft, tegenover 4,3 miljard euro in 2023. De onderliggende bedrijfswinst zou 340 à 350 miljoen euro bedragen, tegenover 389 miljoen in 2023. De winst houdt dus goed stand. Per aandeel ligt een winst van een kleine 5 euro in het verschiet, wat zich tegen de huidige koersen vertaalt in een koers-winstverhouding van 7. Dat is te weinig, ook omdat de winst zal stijgen wanneer de omzet weer aantrekt.

Voorlopig moeten beleggers nog geduld oefenen. Ook in de eerste maanden van 2025 staan de industriële eindmarkten vooral in Europa en China op slappe benen. Tekenend is de omzetevolutie op de voor Bekaert zeer belangrijke bandenmarkt. De zwakke conjunctuur weegt vooral op de vraag naar vrachtwagenbanden in China en Europa. Dat werd deels gecompenseerd door een hogere vraag naar staaldraad voor autobanden, hoewel de prijzen onder druk stonden. Per saldo wegen lagere volumes en lagere prijzen, die ook het gevolg zijn van lagere grondstoffenkosten, op de omzet. Herstel op de bandenmarkt is ook afhankelijk van steunmaatregelen van de Chinese overheid om de economie weer op de rails te krijgen. Voorlopig is dat beleid weinig impressionant, maar dat kan veranderen als China de impact van mogelijk zware Amerikaanse invoertarieven op Chinese producten wil milderen.

De divisie van staaldraadoplossing houdt beter stand, dankzij de focus op producten voor de energie- en automarkten, waar de marges hoger zijn. De volumes en de omzet staan nog onder druk, maar de winstgevendheid blijft intact en de business zou dit jaar moeten aantrekken. Bij dochterbedrijf Bridon-Bekaert Ropes Group wordt gewerkt aan een oplossing voor de productieproblemen, wat ook dit jaar investeringen vergt. Het orderboek is dik in Europa, maar dunner elders door grote voorraden bij de eindklanten. Ook de divisie met speciaalproducten die straks de omzetgroei moeten stuwen, zoekt een hoger toerental.

Dankzij de sterke balans kan Bekaert de conjuncturele tegenwind rustig uitzitten. De schuldgraad bedraagt amper 0,7 keer de bedrijfscashflow. Omdat de winstmarge en dus ook de operationele kasstroom grotendeels intact blijven, kan het bedrijf de aandeelhouders extra vergoeden via een inkoop van eigen aandelen. Er is ruimte om de volgende twee jaar voor 200 miljoen euro eigen aandelen in te kopen. Gegeven de beurskapitalisatie van 1,8 miljard euro is dat een stevige operatie, die de winst per aandeel een zetje van ruim 10 procent zal geven.

Conclusie

De conjuncturele tegenwind heeft ook de koers lager geblazen, maar de fundamenten van de business zijn sterk. Ondanks een dalende omzet blijven de winstmarges en de kasstromen grotendeels intact. Omzetherstel zal zich ook meteen in winstherstel vertalen. De balans blijft sterk en laat de mogelijkheid een pak eigen aandelen in te kopen, terwijl de waardering met een koers-winstverhouding van 7 laag is. We behouden het koopadvies.

33,5 euroBEK BBkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

ISIN-code: BE0974258874

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,82 miljard euro

K/w 2024: 7

Verwachte k/w 2025: 7

Koersverschil 12 maanden: -25%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 5%