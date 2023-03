AvH zit weldra op 550 miljoen euro cash

De vorig jaar gerealiseerde meerwaarden bezorgden de Antwerpse holding niet alleen een recordresultaat voor het boekjaar 2022, maar ook een stevige nettocashbuffer.

Het was een historisch jaar voor de Antwerpse portefeuillemaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH). Haar kernparticipatie DEME, een onderdeel van de afdeling Marine Engineering & Contracting, trok afgesplitst van CFE naar de beurs. De winstgroei bij DEME volgde de omzetgroei niet volledig, maar er was duidelijk te voorzichtig gecommuniceerd over de winstevolutie. Die kwam boven de verwachtingen uit. De bedrijfswinst (ebit) bedroeg 155 miljoen euro tegenover 132,5 miljoen euro verwacht (ebit-marge 5,8%). Ook CFE zat licht boven de consensus met 43,8 miljoen euro tegenover 43,6 miljoen euro verwacht (ebit-marge 3,75%). Het recordorderboek bij beide vennootschappen geeft vertrouwen voor de toekomst.

Daarnaast is er het segment Private Banking, met Delen Private Bank en Bank J. Van Breda. Sinds jaar en dag is dat de meest stabiele factor en de grootste steunpilaar van de resultaten. Dat beeld blijft ook voor 2022 overeind, ondanks de turbulenties op de financiële markten. Een terugval van het nettoresultaat van 183,1 naar 180,1 miljoen euro is beter dan verwacht. Daarmee blijft deze afdeling goed voor net meer dan helft van het resultaat van de kernsectoren. Het beheerd vermogen zakte, ondanks een bruto-instroom van 4,56 miljard euro, van het recordniveau van 63,9 miljard euro eind 2021 naar 57,7 miljard euro eind 2022. Dat blijft meer dan de 54,1 miljard euro van eind 2020.

In het segment Vastgoed en Seniorenzorg is de jongste jaren heel wat gebeurd. In 2021 werd met Nextensa het fusieproject Leasinvest-Extensa boven de doopvont gehouden. Het was de geboorte van een geïntegreerde vastgoedspeler (verhuur en ontwikkeling). De reële waarde van de vastgoedportefeuille van Nextensa (58,5% AvH) bedroeg eind december 1,3 miljard euro, tegenover 1,4 miljard eind 2021. De bijdrage van Nextensa tot het geconsolideerde resultaat steeg van 38,6 miljoen in 2021 naar 42,5 miljoen euro in 2022. Vorig jaar sloot AvH een overeenkomst met de verzekeraar AG over de verkoop van de specialist in kwalitatieve seniorenzorg Anima Care (91,8% AvH). De cashopbrengst bedroeg 308 miljoen euro, een meerwaarde van 237 miljoen euro.

De afdeling Energie & Grondstoffen blijft profiteren van het puike cijferwerk bij Sipef. De erg hoge palmolieprijzen leidden tot een recordresultaat. De bijdrage van Sipef tot het geconsolideerde resultaat maakte op jaarbasis een sprong van 27,7 naar 36,9 miljoen euro (+33%).

In de divisie Growth Capital (private equity) kondigde AvH eerder dit jaar de verkoop van het 30 procentbelang in Manuchar aan. Die leverde een cashopbrengst van 159 miljoen euro op, inclusief een meerwaarde van 97 miljoen euro.

Door de gerealiseerde verkopen maakte de nettowinst een reuzensprong van 406,8 miljoen euro in 2021 naar een recordresultaat van 708,7 miljoen euro (+74,2%) of 21,37 euro per aandeel. AvH trekt het dividend op met 13 procent, van 2,75 naar 3,10 euro bruto per aandeel.

Conclusie

De vorig jaar gerealiseerde meerwaarden bezorgden de Antwerpse holding niet alleen een recordresultaat voor het boekjaar 2022, maar ook een stevige nettocashbuffer van bijna 500 miljoen euro. De pas aangekondigde verkoop van de participatie in Telemond (50% AvH) zet dat cijfer weldra op 550 miljoen euro. Dat geeft het nieuwe CEO-duo John-Eric Bertrand en Piet Dejonghe de kans te gaan voor nieuwe investeringskansen. Het afgelopen jaar presteerde het aandeel in lijn met de Bel-20. Sinds begin dit jaar loopt het aandeel achterop zonder duidelijke reden. Daarom handhaven we het positieve advies.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 160,90 euro

Ticker: ACKB BB

ISIN-code: BE0003764785

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 5,39 miljard euro

K/w 2022: 7,50

Verwachte k/w 2022: 11,5

Koersverschil 12 maanden: -2%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 1,9%