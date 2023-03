Atenor verhoogt toch dividend

Ondanks een beperkt nettoverlies gaat het dividend van de vastgoedontwikkelaar toch 5 procent omhoog van 2,54 naar 2,67 euro bruto per aandeel.

Ook voor vastgoedontwikkelaar Atenor is de ommekeer in de rentestanden een gamechanger. Al doet de koers het eigenlijk al niet goed sinds de coronacrisis. De markt blijft twijfelen aan de perspectieven voor kantoorvastgoed en dus aan de snelheid waarmee de vastgoedontwikkelaar zijn projecten kan realiseren en vooral of daarbij lucratieve deals kunnen worden gesloten. Tot nog toe kan Atenor met de resultaten niet aantonen dat die twijfel ongegrond is.

In de eerste jaarhelft zette de vastgoedontwikkelaar onder meer door de meerwaarde op de verkoop van de 50 procentparticipatie in Cloche d’Or Development (Luxemburg) en de herwaardering van het gebouw Nysdam een halfjaarresultaat van 9,0 miljoen euro neer. Dat was al onder de 29,60 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2021 (of per aandeel van 4,40 naar 1,34 euro). Het tweede halfjaar leverde een nettoverlies 9,8 miljoen euro (-1,47 euro per aandeel) op, zodat het jaarresultaat op een licht verlies (-0,84 miljoen euro) uitkwam. Over het boekjaar 2021 werd nog een winst van 38,1 miljoen euro behaald. Per aandeel zakken we van 5,66 euro naar -0,13 euro per aandeel.

Het vergt gewoon meer tijd om de projecten aan de man of vrouw te brengen door de tijdelijke “verstijving” van de economische actoren, zoals men het bij Atenor omschrijft. De portefeuille van Atenor is gespreid over 35 projecten (amper 18 in 2016) in tien landen en gaan over 1,3 miljoen vierkante meter.

Conclusie

De bedrijfsleiding blijft vertrouwen hebben in de toekomst. Vandaar dat het dividendbeleid wordt aangehouden. Ondanks een beperkt nettoverlies gaat het dividend toch 5 procent omhoog van 2,54 naar 2,67 euro bruto per aandeel. Dat houdt tegen de huidige koers een brutodividendrendement van bijna 6 procent in. Anderzijds lijkt ook 2023 nog een overgangsjaar te worden, gezien de context van bijkomende renteverhogingen door de ECB en de afwachtende houding bij vastgoedkopers. Vandaar dat we het advies toch verlagen, met het dividendrendement als belangrijkste factor om het aandeel als rendementswaarde in portefeuille te houden.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 45,90 euro

Ticker: ATEB BB

ISIN-code: BE0003837540

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 321 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: 12