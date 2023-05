Atenor bevestigt: het vastgoedfeestje is écht gedaan

Nog maar enkele weken geleden, op 4 mei, titelde Trends op de cover: ‘Het vastgoedfeestje is gedaan’. De vastgoedprojectontwikkelaar Atenor bevestigt dat nu ook. Naar aanleiding van zijn update over het eerste kwartaal spreekt het bedrijf heel expliciet over een ‘vastgoedcrisis’. Met een koerstuimeling van het aandeel tot gevolg.

Ook voor de projectontwikkelaars zijn de stijgende rentevoeten een gamechanger. En geen kleintje. Maar de bedrijven en de aandeelhouders bleven nog lang in een staat van ontkenning zitten. Enkele weken geleden schreven we nog: “De Belgische vastgoedsector is een meester in het laten uitschijnen dat alles goed gaat, maar dat kan natuurlijk niet.”

Toch een hoger dividend

Dat gold ook voor Atenor. Ondanks een zwak boekjaar 2022 – Atenor boekte een licht verlies van -0,84 miljoen euro, of -0,13 euro per aandeel – besliste de bedrijfsleiding haar dividendbeleid aan te houden en het dividend toch met 5 procent te verhogen, van 2,54 naar 2,67 euro bruto per aandeel. Dat is des te opmerkelijker, omdat er vorig jaar ook een fikse afname van de kaspositie was, van 92,1 miljoen euro eind 2021 tot 25,2 miljoen euro eind 2022, en een gevoelige toename van de financiële schulden van 742,4 miljoen eind 2021 naar 867,5 miljoen euro eind vorig jaar. Het vertrouwen in de toekomst werd uitgesproken.

Noodmaatregelen

Twee maanden later spreekt het Atenor-management bij de update voor het eerste kwartaal plots wel over een ‘vastgoedcrisis’ en komen er een aantal ‘noodmaatregelen’. Zo worden de voorwaarden van voor het keuzedividend in aandelen verbeterd. Atenor wil niet dat er nog meer kasmiddelen uit de vennootschap stromen via de klassieke dividenduitkering in contanten. Daarnaast wil Atenor ongeveer 10 procent van de portefeuille (zowat 130.000 vierkante meter op een portefeuille van 1,3 miljoen vierkante meter) toch verkopen, ondanks de huidige, verre van optimale marktvoorwaarden. Verder wil de vastgoedontwikkelaar steeds meer algemene financiering via de financiële markten vervangen door een specifieke projectfinanciering.

Allemaal maatregelen om de kaspositie weer te verhogen en de schuldpositie te verlichten. Maatregelen die beter al eerder waren genomen, en eigenlijk was een dividendverhoging niet meer aan de orde. De hoogte van het dividend dat over het lopende boekjaar (weer een ‘overgangsjaar’) zal worden uitgekeerd, is nu hoogst onzeker.

Sneller ingrijpen

De moraal van het verhaal: als de marktomstandigheden ingrijpend veranderen, moet je daar als bedrijf vanuit het voorzichtigheidsprincipe ook meteen naar handelen. Dat is veel beter dan zo lang mogelijk de schijn ophouden dat er niks aan de hand is. De dividendverhoging is voor de Atenor-aandeelhouders maar een heel klein doekje voor het bloeden. De beurskoers staat 36 procent lager dan begin dit jaar en op het laagste peil sinds 2014.

