ArcelorMittal start met nieuw inkoopprogramma

Gejuich was er zeker niet, maar de resultaten van de staalreus ArcelorMittal over het eerste kwartaal waren wel beter dan verwacht.

De bedrijfskasstroom (ebitda) lag met 1,81 miljard dollar 44 procent hoger dan in het zwakke vierde kwartaal (1,26 miljard) en 11 procent boven de gemiddelde analistenverwachting. Tegenover de 5,1 miljard dollar van het eerste kwartaal van 2022 is er uiteraard nog een forse terugval. Europa leverde 671 miljoen dollar (+119% tegenover het vierde kwartaal), Noord-Amerika 581 miljoen (+61,4%) en Brazilië 395 miljoen (+9,1%). De mijnafdeling bracht 430 miljoen (+37,8%) aan. De ACIS-regio (Afrika en Gemenebest van Onafhankelijke Staten) kampt nog steeds met problemen door de oorlog in Oekraïne en boekte een negatieve ebitda van 104 miljoen dollar (-107 miljoen). Opvallend is het sterke resultaat van de Indiase joint venture AMNS, waarvan ArcelorMittal 60 procent in handen heeft. De ebitda steeg er met 110 procent tot 341 miljoen dollar.

Op een vergelijkbare basis steeg de hoeveelheid verscheept staal tegenover het vorige kwartaal met 12,7 procent tot 14,2 miljoen ton. Dat is nog 4,1 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2022. Vooral Noord-Amerika (+21,6%) en Europa (+14%) boekten een mooi herstel. De vorig jaar stilgelegde capaciteit werd er geleidelijk weer opgestart, om aan de herstellende vraag tegemoet te komen. De gemiddelde staalprijs daalde met 2,7 procent tegenover het vorige kwartaal en met 13,3 procent tegenover het eerste kwartaal van 2022.

Dat leverde een omzetstijging tot 18,2 miljard dollar op, 9,5 procent meer dan in het vorige kwartaal. Jaar op jaar was er een daling van 15,3 procent. De nettowinst steeg van 261 miljoen dollar in het vorige kwartaal naar 1,1 miljard dollar of 1,28 dollar per aandeel. tegenover 4,13 miljard in het eerste kwartaal van 2022.

De afgeronde overname van CSP in Brazilië voor 2,2 miljard dollar en de seizoensgebonden investering in werkkapitaal (0,8 miljard) deden de nettoschuld tegenover eind 2022 met 3 miljard aangroeien tot 5,2 miljard. Het bedrijf rondde dit jaar het inkoopprogramma van eigen aandelen af. Sinds 1 januari zijn 19,1 miljoen aandelen ingekocht voor 0,5 miljard dollar. Sinds september 2020 is liefst 31 procent van het toenmalige aantal uitstaande aandelen (1,23 miljard) ingekocht tegen een gemiddelde koers van 24,5 euro per aandeel. Het aantal uitstaande aandelen is gezakt tot 852,9 miljoen, het laagste cijfer sinds begin 2016.

Het management verwacht dat de nettoschuld de komende kwartalen zal dalen. Daarom is een nieuw inkoopprogramma opgestart, om de komende twee jaar tot 85 miljoen aandelen in te kopen, of 11 procent van de uitstaande aandelen. In lijn met de politiek van kapitaalallocatie wordt daarvoor minimaal 50 procent van de vrije kasstroom na uitbetaling van het dividend voorzien. Het dividend werd opgetrokken van 38 naar 44 dollarcent per aandeel, en zal voor eerst in twee gelijke delen worden betaald, in juni en in december. De groep verwacht dit jaar 5 procent meer staal te verschepen.

Conclusie

Volgens het management van ArcelorMittal ligt de bodem van de staalcyclus achter ons. Of dat klopt, zal nog moeten blijken. Feit is dat de markt het glas voor het aandeel van ArcelorMittal halfleeg ziet, anticiperend op een mogelijke recessie. De bijzonder aantrekkelijke waardering, tegen 6 keer de verwachte nettowinst 2023 en tegen 0,45 keer de boekwaarde, wettigt het koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 25,135 euro

Ticker: MT NA

ISIN-code: LU1598757687

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 21,4 miljard euro

K/w 2022: 2

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: -3%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 1,6%