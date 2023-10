Aperam geeft winstwaarschuwing

Onvoorziene problemen in de Belgische fabrieken noopten de roestvrijstaalproducent Aperam ertoe zijn winstverwachting te verlagen.

Ondertussen heeft de staalmarkt wel de bodem bereikt. Aperam verwacht dat de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) in het derde kwartaal uitkomt tussen 15 en 20 miljoen euro. Het tweede kwartaal leverde nog een ebitda van 103 miljoen euro op. Aperam had een winstdaling in het vooruitzicht gesteld, maar deze fikse teruggang is een domper. Analisten raamden de ebitda op 72 miljoen euro. Het bedrijf schrijft het winstalarm toe aan onverwachte tegenvallers bij de Belgische fabrieken.

Terwijl Aperam eerder uitging van licht hogere volumes, zullen de verkopen gelijk blijven in het derde kwartaal. De hogere voorraden in combinatie met de gedaalde prijzen zorgen daarnaast voor een hoger dan verwacht negatief voorraadeffect. Het aandeel dook eerst 8,5 procent omlaag, maar wist daarna weer snel te herstellen. De problemen zijn incidenteel en zullen in het vierde kwartaal normaal gesproken weer opgelost zijn. De winstvooruitzichten voor het tweede halfjaar waren hoe dan ook al zwak en deze periode markeert hoogstwaarschijnlijk het dieptepunt in de huidige cyclus van de Europese staalmarkt, die twee derde van de omzet van Aperam in het laatje brengt. In het tweede kwartaal zwakte de vraag naar roestvrij staal in Europa verder af, doordat klanten hun voorraden bleven afbouwen. Vooral in de bouw en de consumentengoederenindustrie is de vraag naar roestvrij staal afgenomen.





Conclusie

Aperam zal volgens ons niet aan het basisdividend van 2 euro per aandeel tornen. Als voorwaarde voor het dividend hanteert het bedrijf een hefboom van minder dan 1 door de cyclus heen. Aan dat criterium wordt volgend jaar weer voldaan, afgaand op de consensusschattingen. Het aandeel is met een riant dividendrendement van ruim 7 procent en een schappelijke koers-winstvergouding van 10 voor 2023 aantrekkelijk gewaardeerd. We zien in Aperam een herstelkandidaat en verhogen het advies naar koopwaardig.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating:1B

Koers: 27,28 euro

Ticker: APAM NA

ISIN-code: LU0569974404

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 2,19 miljard euro

K/w 2022: 7

Verwachte k/w 2023: 10

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: 7,3%