Ageas zit op schema voor een hoger dividend

De Belgische verzekeraar Ageas kan terugblikken op een stevige eerste jaarhelft.

De gerapporteerde cijfers houden rekening met de nieuwe boekhoudregels (IFRS17/9) voor verzekeringscontracten en beleggingen. Tegenover de gerapporteerde nettowinst van 1,01 miljard euro in 2022 zou de nettojaarwinst op basis van de nieuwe regels zijn uitgekomen op 1,1 miljard euro. Het netto operationeel resultaat is een nieuwe maatstaf die in 2022 zou hebben afgeklokt op 1,29 miljard euro.

Daarnaast is er dankzij IFRS17 een nieuwe post op de balans, de Contractuele Dienstenmarge of CDM. Die geeft de huidige waarde weer van de toekomstige winst van de bestaande activiteiten. De CDM zou eind 2022 9,8 miljard euro hebben bedragen. Inclusief het eigen vermogen van 7 miljard euro geeft dat op 31 december een zogenoemd uitgebreid eigen vermogen van 15,8 miljard.

In de eerste jaarhelft van 2023 bedroeg het netto operationeel resultaat 599 miljoen euro, te vergelijken met 723 miljoen over dezelfde periode van vorig jaar. Zonder rekening te houden met enkele eenmalige effecten, was er een beperkte toename. De nettowinst zakte van 631 miljoen euro vorig jaar tot 531 miljoen. De levensverzekeringen boekten een daling van het netto operationele resultaat van 608 miljoen tot 481 miljoen euro (-20,8%), terwijl de niet-levensverzekeringen nagenoeg ongewijzigd bleven op 181 miljoen euro.

De bruto premie-inkomsten (aandeel Ageas) klommen zonder wisselkoerseffecten met 6 procent tot 9,26 miljard euro (+3,4% inclusief wisselkoerseffecten). Azië liet de sterkste groei optekenen: 4,2 procent tot 4,87 miljard euro. De inkomsten van de levensverzekeringen daalden licht, van 6,27 miljard naar 6,24 miljard euro, terwijl de premies van de niet-levensverzekeringen met een sterke 6,7 procent toenamen tot 3,03 miljard. De combined-ratio (de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies) viel tegenover de eerste helft van 2022 terug van 96,2 tot 93,3 procent.

De marge op producten met gegarandeerde rente (tak21) daalde van een uitzonderlijk hoge 165 naar 116 basispunten. De marge voor unit-linked-producten (tak23) steeg na zes maanden van 36 naar 39 basispunten, terwijl de solvabiliteit (Solvency II-ratio) sterk bleef met 220 procent (221% vorig jaar).

Dat is een goed rapport dat zich in België wegens minder meerwaarden vertaalde in een lager netto operationeel resultaat van 263 miljoen euro tegenover 296 miljoen in 2022, 36 miljoen voor de overige Europese landen (90 miljoen in 2022, waarvan 45 miljoen eenmalig) en 297 miljoen voor Azië (385 miljoen).

Het uitgebreide eigen vermogen zakte de voorbije zes maanden van 15,8 miljard tot 15,6 miljard euro, waarvan een CDM van 9,4 miljard. Per aandeel geeft dat een uitgebreid eigen vermogen van 84,96 euro. Het bedrijf zit op schema om het dividend op jaarbasis met 6 à 10 procent te verhogen. Het voorbije boekjaar bedroeg dat 3 euro per aandeel. Eind oktober betaalt Ageas opnieuw een interim-dividend van 1,5 euro bruto per aandeel. Op basis van de eerste jaarhelft mikt Ageas vol vertrouwen op een netto operationeel resultaat voor 2023 van 1,1 à 1,2 miljard euro.

Conclusie

Het aandeel van Ageas blijft bijzonder matig presteren wegens de hogere rentetarieven en de vrees rond de tragere groei in China. We verwachten de komende twaalf tot achttien maanden een inhaalbeweging. Met een dividendrendement van ruim 8 procent en in combinatie met de lage waardering blijft het aandeel een defensieve waarde in de voorbeeldportefeuille.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 36,25 euro

Ticker: AGSN BB

ISIN-code: BE0974264930

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 6,81 miljard euro

K/w 2022: 6,5

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: -8%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12%

Dividendrendement: 8,3%