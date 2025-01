Adviesverhoging voor Warehouses De Pauw

De gereglementeerde vastgoedvennootschap met de focus op logistiek heeft haar beloften voor het boekjaar 2024 gehouden. Gezien de aard van de activiteiten zien we zelden grote afwijkingen tegenover de gemiddelde analistenverwachting.

Voor 2024 werden een courante winst van 1,47 euro en een dividend van 1,18 euro per aandeel vooropgesteld. Uiteindelijk werd dat 1,50 euro en 1,20 euro per aandeel. De 3 cent supplementaire winst heeft wel te maken met een eenmalige meeropbrengst, een verbrekingsvergoeding van een klant. Vandaar de neutrale koersreactie. Op jaarbasis is dat voor beide parameters een stijging met 7 procent (van 1,40 naar 1,50 en van 1,12 naar 1,20). Dit courante resultaat houdt geen rekening met boekhoudkundige meer- en minderwaarden op de vastgoedportefeuille en rente-indekking.

In het nettoresultaat zien we toch een flinke beterschap door de herwaardering vooral van de vastgoedportefeuille. Hierdoor maakt het nettoresultaat een sprong van 0,11 naar 1,96 euro per aandeel. En dat vertaalt zich na enkele jaren van relatieve stilstand in een mooie sprong in de reële waarde van het vastgoedportefeuille: eind 2022 6,7 miljard euro; eind 2023 6,8 miljard euro en eind vorig jaar 7,9 miljard euro. En dus wordt de logica gerespecteerd en zien we een herstel van de intrinsieke waarde (NAV) van 20,1 euro per aandeel eind 2023 over 20,5 euro halfweg 2024 tot 21,1 euro per aandeel eind vorig jaar.

De schuldgraad is in de loop van 2024 wel weer wat gestegen maar blijft met 40,5 procent acceptabel. De bezettingsgraad blijft hoog, al is er een licht neergaande tendens: 98,0 procent aan het einde van vorig jaar tegenover 98,5 procent eind 2023. CEO Joost Uwents spreekt over een verbeterende dynamiek in de huurmarkt. Dat leidt tot de verwachtingen voor 2025 van een courante winst van 1,53 euro per aandeel en een dividend van 1,23 euro per aandeel.

Conclusie

De uitrol van het nieuwe groeiplan 2024-’27 is volop bezig en leidde in 2024 tot een mijlpaal van 1 miljard euro aan investeringen, inclusief de aankoop van de Renault-site in Vilvoorde. De jaarcijfers en de prognose zijn geruststellend. Het aandeel noteert niet langer met een premie. De geleidelijke stijging in de intrinsieke waarde, het brutodividendrendement in de buurt van 6 procent en de verwachting dat de lange rente in Europa gaat dalen doet ons tot een adviesverhoging overgaan.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 20,74 euro

Ticker: WDP BB

ISIN-code: BE0003763779

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 4,67 miljard euro

K/w 2024: 11

Verwachte k/w 2025: 13,5

Koersverschil 12 maanden: -20%

Koersverschil sinds jaarbegin: +9%

Dividendrendement: 5,7%