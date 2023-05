AB InBev geeft Heineken het nakijken

AB InBev had eind vorig jaar een minder kwartaal. Dat waren we niet meer gewend. Gelukkig bleek het een accident de parcours. Niet vanzelfsprekend, want bij Heineken leverde het eerste kwartaal maar lauwe pils op.

De organische volumegroei van AB InBev, zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen, bleef in het eerste kwartaal met 0,9 procent wel licht onder de verwachtingen (0,4% voor de eigen bieren), van 139,34 tot 140,55 miljoen hectoliter, terwijl de gemiddelde analistenverwachting uitging van een stijging met 1 procent (140,84 miljoen hectoliter). Geografisch bleven vooral Midden- en Zuid-Amerika onder de verwachtingen (-1,6 en -2,2%). Noord-Amerika (+2,6%) en Azië-Pacific (+4,3%) vielen op door ver boven de consensus uit te groeien. Europa presteerde in lijn met de verwachtingen (+0,2%).

De beperkte volumetoename gaf wel aanleiding tot een forse omzetstijging, onder meer doordat AB InBev de bierprijzen gevoelig heeft opgetrokken om de kosteninflatie te compenseren, zonder negatief effect op de volumes. In de periode januari-maart bedroeg de organische omzetgroei 13,2 procent (van 13,23 naar 14,219 miljard dollar), of 328 basispunten (3,28%) boven de analistenconsensus van 14,09 miljard dollar. Het cijfer zette ook de omzetstijging van 8,9 procent bij Heineken in de schaduw. Geografisch bleef enkel Midden-Amerika onder de verwachtingen. Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific blonken uit.

AB InBev gaf wel nog altijd marge prijs om zijn omzetgroei te realiseren, maar minder dan de analisten hadden ingeschat. De genormaliseerde bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 6,1 procent tot 4,759 miljard dollar, tegenover 4,486 miljard in het openingskwartaal van 2022. De organische groei bedroeg 13,6% (nog +7,6% in het vorige kwartaal), of 8 procent boven de gemiddelde analistenschatting van 5,6 procent. Het betekent wel dat de genormaliseerde ebitda-marge (ebitda tegenover omzet) slechts beperkt is gezakt, van 33,9 procent in het eerste kwartaal van 2022 tot 33,5 procent in het eerste kwartaal van dit jaar, maar hierdoor werd wel de analistenconsensus van 32,6 procent met 92 basispunten geklopt. Het blijft in de sector een bijzonder hoge marge. Over de schuldgraad wordt traditioneel niet gecommuniceerd na het eerste kwartaal, maar het goede nieuws was dat die ratio eind 2022 tot 3,51 keer de ebitda was teruggevallen (nog 4 keer eind 2021).

Ook met de evolutie van de onderliggende nettowinst gaf AB InBev Heineken het nakijken: 8,8 procent tot 1,31 miljard dollar, tegenover -3,4 procent bij Heineken. De onderliggende winst per aandeel kwam uit op 0,65 dollar per aandeel, tegenover 0,60 dollar in de periode januari-maart 2022. Dat overtrof de gemiddelde analistenverwachting van 0,61 dollar per aandeel. De genormaliseerde winst per aandeel bereikte 0,81 dollar in het eerste kwartaal, tegenover amper 0,05 dollar in dezelfde periode van 2022.

Voor het boekjaar 2023 mikt de biergigant voor de ebitda-toename op de klassieke vork tussen 4 en 8 procent, ondanks de meer dan bevredigende start van het jaar. CEO Michael Doukeris minimaliseerde dan wel de Bud Light-rel met de transgenderrechtenactivist en TikTok-influencer Dylan Mulvaney, maar uit recente verkoopcijfers bleek toch een lichte negatieve impact.





Conclusie

De koers van AB InBev plafonneert al enige tijd. We blijven bij ons houden-advies op basis van de afgelopen maanden, tegen 1,5 keer de verwachte boekwaarde, 19 keer de verwachte winst en 10 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2023. Vandaar de tijdelijke verwijdering uit de voorbeeldportefeuille.

Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 58,66 euro

Ticker: ABI BB

ISIN-code: BE0974293251

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 103,33 miljard euro

K/w 2022: 21

Verwachte k/w 2023: 19

Koersverschil 12 maanden: +7%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: 2,2%