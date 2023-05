Aantrekkelijke waardering voor Van de Velde

De waardering blijft met een koers-winstverhouding van 12 heel aantrekkelijk, gegeven de sterke balans en de gestage groeivooruitzichten

Ook Van de Velde kon vorig jaar een punt zetten achter de coronacrisis. In 2019, het laatste gewone jaar voor corona, boekte Van de Velde een omzet van 200 miljoen euro. In 2022, min of meer het eerste gewone jaar na corona, verdiende het bedrijf een omzet van 217 miljoen euro. Die stijging met 8 procent is naar de normen van het bedrijf normaal te noemen. De winst maakte nog een grotere sprong. Boekte Van de Velde in 2019 een nettowinst van 21,2 miljoen euro, dan stond er in 2022 onder aan de streep 36,8 miljoen euro. Een bijkomend verschil is dat Van de Velde in 2019 nog kampte met een dalende omzet en winstgevendheid omdat de belangrijke relaties met de zelfstandige boetieks, het belangrijkste verkoopkanaal van het bedrijf, verzuurd waren geraakt door de lancering van een ondoordachte digitalisering. Dat is rechtgezet.

Toch was 2022 eerder een jaar met twee gezichten. In de eerste helft van het jaar herstelde de verkoop nog sterk, omdat de consument de weg terug vond naar de fysieke winkels. Bovendien waren veel vrouwen na de coronaperiode toe aan een nieuwe fitting. Dankzij het einde van de reisbeperkingen herstelde ook de verkoop van badmode grotendeels. Dankzij die gunstige cocktail steeg de vergelijkbare omzet in de eerste helft van 2022 met liefst 20 procent, met het vinden van voldoende stylistes als de grootste uitdaging. Zulke groeicijfers waren in geen geval vol te houden en in de tweede helft van het jaar viel de omzetgroei stil. In de laatste zes maanden van 2022 verkocht Van de Velde ongeveer evenveel als in dezelfde periode in 2021. Vooral de hogere energiefacturen en het getaande consumentenvertrouwen lieten hun sporen na. Over heel 2022 zorgde dat samenspel voor een stijging van de vergelijkbare omzet en bedrijfscashflow met 10,6 en 10,8 procent.

Bij de presentatie van de jaarresultaten begin maart bleef het management voorzichtig in de vooruitzichten voor dit jaar. “Het consumentenvertrouwen herstelt, maar de winkeluitbaters blijven voorzichtig in hun bestellingen”, zei CEO Karel Verlinde toen. Intussen is de schrik voor torenhoge energiefacturen verder weggeëbd en zette het herstel van het consumentenvertrouwen door. In principe zou Van de Velde die ontwikkelingen moeten kunnen vertalen in een lichte stijging van de omzet in deze eerste helft van het jaar.

Los van de conjuncturele schommelingen versterkt het bedrijf de ‘optichannel’-strategie die rust op het aantrekken van de consument via styling en pasvorm. “De paskamer is ons fort”, schrijft Karel Verlinde in het jaarverslag. Tegelijk wil Van de Velde elke potentiële klant begeleiden naar het juiste platform. Zo gebeurt 70 procent van de pre-shoppingervaring online, vooraleer klanten zich fysiek naar de winkel begeven. Een minderheid van de consumenten koopt enkel digitaal, maar het bedrijf wil ook die klanten bereiken met een digitaal aanbod. Voor verdere groei wil het bedrijf ook inzetten op Duitsland. “Het is de grootste markt in Europa en de markt met het grootste groeipotentieel voor Van de Velde”, zegt Karel Verlinde.

Conclusie

De energiecrisis en de daling van het consumentenvertrouwen wogen in de tweede helft van 2022 op de verkoop en de beurskoers. De jongste maanden stuurden de beleggers de koers opnieuw hoger anticiperend op een gematigde omzet- en winstgroei, maar de waardering blijft met een koers-winstverhouding van 12 heel aantrekkelijk, gegeven de sterke balans en de gestage groeivooruitzichten. Er wordt ook een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen opgestart ter waarde van 15 miljoen euro. We behouden het koopadvies.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 33,6 euro

Ticker: VAN:BB

ISIN-code: BE0003839561

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 448 miljoen euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 12

Koersverschil 12 maanden: -15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 6,2%