7C Solarparken focust op interne groei

De focus van de uitbater van zonnepanelenparken zal de komende twee jaar verschuiven naar intern gefinancierde groei. Daarvoor is de pijplijn van eigen projecten voldoende groot.

De Belgische uitbater van zonnepanelenparken in Duitsland en België 7C Solarparken groeide in 2023 opnieuw stevig. De geïnstalleerde capaciteit nam sinds eind 2022 met 58 megawattpiek toe tot 461 megawattpiek eind november 2023.

De groei bedroeg 45,8 megawattpiek in Duitsland en 12,8 megawattpiek in België. Eén groot Duits project van 20 megawattpiek is nog onzeker. Het park is niet, zoals voorzien, eind 2023 op het net aangesloten. Dat zou pas rond april 2024 gebeuren. Dat laat 7C de mogelijkheid de transactie alsnog niet te laten doorgaan.



De stijging van de geïnstalleerde capaciteit droeg bij aan een productiestijging met 20 procent, van 340 megawattpiek in de eerste negen maanden van 2022 tot 409 megawattpiek in dezelfde periode in 2023. Toch steeg de totale elektriciteitsproductie over die periode slechts met 7 procent tot 331 gigawattuur.

De oorzaak van die beperktere groei is het tegenvallende productierendement in 2023 door minder zonneschijn. Dat lag na negen maanden met 826 kilowattuur per kilowattpiek 5 procent onder het langjarige gemiddelde en 11 procent onder het cijfer van 925 kilowattuur per kilowattpiek in 2022.

De gemiddelde marktprijs voor zonne-energie was in de eerste helft van 2023 met ruim 50 procent teruggevallen tot 77 euro per megawattuur, vergeleken met de zeer hoge 169 euro per megawattuur in de eerste helft van 2022. Na negen maanden is er een terugval van 229 euro per megawattuur in 2022 tot 73 euro. Dankzij de swapovereenkomst tegen 149,5 euro per megawattuur, die 7C vorig jaar afsloot voor 93 megawattpiek van de zonnepanelenportefeuille met een laag tarief van 58 euro per megawattuur, viel de daling van de gemiddelde gerealiseerde elektriciteitsprijs veel beter mee: van 238 euro per megawattuur in 2022 naar 180 euro (-24,4%).

De omzet daalde met 17,9 procent, van 74,1 miljoen euro tot 60,8 miljoen. De bedrijfskasstroom of ebitda zakte met 16,6 procent tot 55,8 miljoen euro, boven de verwachting van 55 miljoen. De nettokasstroom per aandeel bleef met 0,59 euro mooi boven de verwachting van 0,55 euro.

Op basis van de beter dan verwachte cijfers werden de verwachtingen voor 2023 opgetrokken. De verwachte jaaromzet klimt van 66 naar 67 miljoen euro, de verwachte ebitda van 57 naar 58 miljoen en de verwachte nettokasstroom per aandeel van 0,60 euro naar minstens 0,60 euro. Eerder al werd de verwachting voor 2024 opgetrokken van 0,60 euro naar 0,65 euro.

7C heeft de voorbije maanden twee nieuwe swapovereenkomsten afgesloten ter vervanging van de overeenkomst die eind 2023 afliep. De eerste is een overeenkomst voor 2024 voor een capaciteit van 110 megawattpiek tegen een prijs van 106 euro per megawattuur, en de tweede loopt tot eind 2025 voor een capaciteit van 22 megawattpiek tegen 89 euro per megawattuur.

Vermits kapitaalverhogingen tegen de huidige lage waardering niet aantrekkelijk zijn, zal de focus de komende twee jaar verschuiven naar intern gefinancierde groei. Daarvoor is de pijplijn van eigen projecten voldoende groot. Ter ondersteuning van de koers startte 7C een eerste inkoopprogramma van eigen aandelen. Er worden voor eind februari 2024 tot 1,67 miljoen aandelen ingekocht, of 2 procent van de uitstaande aandelen. 7C wil daarvoor maximaal 3,6 euro per aandeel betalen, of zes keer de verwachte nettokasstroom per aandeel voor 2023. Het aandeel maakte een eerste herstelbeweging sinds de dip in oktober, maar blijft aantrekkelijk gewaardeerd. Koopwaardig (rating 1A).



Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 3,505 euro

Ticker: HRPK GY

ISIN-code: DE000A11QW68

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 279,9 miljoen euro

K/w 2022: 11,4

Verwachte k/w 2023: 22,2

Koersverschil 12 maanden: -20,3%

Dividendrendement: 3,4%