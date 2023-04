Beursgangen: komt er een einde aan de droogte?

Na een relatief rustige periode door de onrust op de markten, maken steeds meer bedrijven plannen bekend voor een beursgang de komende tijd.

Nucera

De waterstoftak van ThyssenKrupp wil in juni dan toch naar de beurs gaan. Toch wordt nog een slag om de arm gehouden ten aanzien van de lang verwachte IPO van Nucura, de joint venture tussen ThyssenKrupp (66% van de aandelen) en het Italiaanse De Nora (34%). Nucera, dat elektrolysers maakt die nodig zijn om groene waterstof te produceren, zou tussen de twee en vijf miljard euro waard zijn indien dezelfde waarderingsgrondslag als bij het Noorse NEL of het Britse ITM wordt toegepast op basis van de omzet.

Analisten denken echter dat de waarde van Nucera veel lager zal uitvallen, zeker vergeleken met 2021 toen er voor het eerst werd gesproken over een IPO met een mogelijke waarde van €3 tot €6 mrd. Of de IPO nu wel doorgaat hangt vooral af van het beursklimaat de komende periode denken insiders. Wordt dus (weer) vervolgd. Begin deze maand werd ook bekend dat ThyssenKrupp de tak Marine Systems (die onder meer onderzeeërs maakt) wil afsplitsen.

Lottomatica

Het Italiaanse gokbedrijf Lottomatica wil eind april naar de beurs gaan in Milaan. Eigenaar Apollo Global Management wil de beursgang gebruiken om de schuldenlast van het vooral op sportwedstrijden gerichte gokbedrijf terug te brengen. Met een mix van nieuwe en bestaande aandelen die naar de beurs komen moet in totaal 425 miljoen euro opgehaald worden. Dat is flink lager dan de beoogde opbrengst van minstens 1 miljard euro waar in januari volgens bronnen nog sprake van was. De herstelde rust op de beurzen brengt Lottomatica, dat dit jaar mikt op een winst van 560 miljoen euro ertoe een nieuwe poging te wagen. Meer informatie over de beursgang zal op korte termijn bekend gemaakt worden.

Nordic Solar

De Deense uitbater van zonneparken Nordic Solar heeft bekend gemaakt binnen een of twee jaar een beursgang te willen maken. De opbrengst van de IPO is nodig om de groeiplannen de komende jaren te kunnen realiseren voor ‘solar farms’ met een capaciteit van 1800 MW. De beursnotering zal plaatsvinden in Kopenhagen, zegt Nordic Solar, dat later met meer details komt.

Arm Ltd.

Het Japanse Softbank heeft de plannen aangekondigd om halfgeleiderbedrijf Arm Ltd weer naar de beurs te brengen. Sinds 2016 maakt Arm deel uit van Softbank, dat het Britse bedrijf kocht voor 32 miljard dollar. Eerder werd al bekend dat Softbank met een nieuwe eigen notering voor Arm naar schatting zo’n 8 miljard dollar zou willen ophalen. De schattingen over de exacte waardering van Arm lopen uiteen van 30 tot 70 miljard dollar, aangezien er qua activiteiten (Arm ontwerpt chips) eigenlijk geen 1-op-1 vergelijkbaar bedrijf is met een beursnotering. Vorig jaar ging de overname van Arm door Nvidia uiteindelijk niet door en nu volgt dus een beursnotering aan de Nasdaq, waarmee deze maand een voorlopig akkoord werd bereikt. Meer details over deze IPO zullen later nog volgen.

Carrier

De Amerikaanse airconditioningspecialist Carrier Global wil zijn tak Fire & Security naar de beurs brengen. De brand- en beveiligingsproducten waren in 2022 goed voor 3,6 miljard dollar omzet, ofwel 17 procent van de totale verkopen van Carrier, dat zelf in 2020 samen met liften- en roltrappenmaker Otis werd afgesplitst van United Technologies. Die laatste fuseerde in 2020 zelf dan weer met defensiebedrijf Raytheon Technologies.

Galderma

De beursgang van huidverzorgingsproductenbedrijf Galderma, waarmee 3 miljard euro opgehaald moet worden, is uitgesteld tot de tweede helft van 2023. In maart kondigde private equity-bedrijf EQT de vertraging aan omwille van het slechte beursklimaat. Galderma, eerder onderdeel van Nestlé, zou tot CHF20 mrd waard zijn bij een IPO.