Wachten op koersommekeer bij MDxHealth

De diagnosticagroep MDxHealth rijgt de sterke kwartaalrapporten aan elkaar. De omzet steeg in het derde kwartaal tegenover het derde kwartaal van 2022 met 73 procent tot 19,3 miljoen dollar. Dat is ruim 7 procent beter dan verwacht en een verbetering van het vorige kwartaalrecord van 16,7 miljoen dollar in het tweede kwartaal.

De sterke groei is in de eerste plaats een gevolg van de in augustus 2022 overgenomen Genomic Prostate Score-test (GPS) van Exact Sciences, een genomische test die bij een vastgestelde prostaatkanker de mate inschat waarin de tumor zich agressief zal ontwikkelen. GPS leverde een kwartaalomzet aan van 8,1 miljoen dollar en na negen maanden 22,1 miljoen. In augustus werd de geplande mijlpaalbetaling in 2024 aan Exact Sciences, op basis van de omzet in 2023, opgeschoven naar 2027. De eerste van drie betalingen is nu gepland voor 2025, terwijl het totale maximale bedrag is verhoogd van 70 miljoen dollar naar 82,5 miljoen. CEO Michael McGarrity verwacht dat uiteindelijk het maximale bedrag zal worden betaald. Het uitstel is uitermate welgekomen voor de cashplanning. Op 30 september bedroeg de kaspositie 32,7 miljoen dollar.

De cijfers zonder rekening te houden met de GPS-test verbeteren ook stevig. De kwartaalomzet van 11,3 miljoen dollar betekent een toename met 45 procent tegenover vorig jaar en met 26 procent tegenover het tweede kwartaal (8,9 miljoen). ConfirmMDx-test zorgde voor 6,6 miljoen dollar omzet (+10%), de omzet van de urine-infectietest Resolve-MDx verdubbelde tot 2,7 miljoen, terwijl de SelectMDx-test in het eerste kwartaal na de terugbetalingsbeslissing door het publieke Amerikaanse verzekeraar Medicare de omzet tegenover het tweede kwartaal zag verdrievoudigen tot 1,9 miljoen.

Na negen maanden stijgt de groepsomzet met 101 procent tot 50,8 miljoen dollar, waarvan +38 procent tot 28,7 miljoen zonder de GPS-test. De sterke groei sijpelt steeds nadrukkelijker door in de rest van de resultatenrekening. De brutomarge klom naar een record van 64,9 procent, 908 basispunten meer dan vorig jaar en 520 basispunten beter dan in het tweede kwartaal. Daarmee is het eerste doel van een brutomarge van 65 procent marge sneller dan verwacht bereikt. Tot nu ging McGarrity ervan uit dat hiervoor een jaaromzet van 100 miljoen dollar zou nodig zijn. De ambities schuiven op naar 70 procent.

De operationele kosten plafonneren voor het derde opeenvolgende kwartaal omtrent 17 miljoen dollar. Het bedrijfsverlies zakte van 11,9 miljoen dollar vorig jaar tot 4,6 miljoen (7,7 miljoen in het tweede kwartaal) en het nettoverlies van 13,5 miljoen naar 10 miljoen (10,6 miljoen). De cashburn verminderde van 12,6 miljoen dollar naar 6,8 miljoen (8,8 miljoen). McGarrity verwacht dat het recent goedgekeurde voorstel om de notering op Euronext Brussel te schrappen meer liquiditeit in het aandeel zal genereren en nieuwe Amerikaanse investeerders zal aantrekken. In de aanloop werd een omgekeerde aandelensplitsing (per tien bestaande aandelen een nieuw aandeel) doorgevoerd. MDxHealth verwacht dat de jaaromzet aan de bovenkant van de verwachte vork van 65 à 70 miljoen dollar zal uitkomen en wil in de eerste jaarhelft van 2025 voor het eerst een positieve bedrijfskasstroom halen. De groep blijft uitkijken naar een gerichte verdere uitbreiding van het testenmenu in urologie.

Conclusie

Aan de koersevolutie van het aandeel van MDxHealth is het nog niet af te lezen, maar na jaren van kommer en kwel worden eindelijk stevige stappen in de goede richting gezet. Het beleggersvertrouwen is evenwel dermate geschaad dat een ommekeer in het sentiment tijd zal vergen. De fors negatieve koersreactie op de nochtans logische beslissing om de notering op Euronext Brussel te schrappen, sprak boekdelen. Verdere bevestiging is nodig, maar een positieve bedrijfskasstroom halen wordt een cruciale katalysator voor een trendommekeer.