Volgende week wordt een bijzonder boeiende week op de financiële markten. Uit het zeer gevulde nieuwsaanbod halen we de meest belangwekkende gebeurtenissen naar voren.

1. Resultaten Magnificent Seven

Normaal zullen maar liefst vijf van de zeven superaandelen, bekend als de Magnificent Seven, deze week hun kwartaalresultaten over de periode oktober-december aankondigen. Al staat dat voor Amazon nog niet helemaal vast. Vooral dinsdag 29 januari na beurs wordt het nagelbijten voor techfans, want dan komen drie kleppers met hun kwartaalcijfers: Meta, Microsoft en Tesla Motors.

Bij Meta Platforms bedraagt de consensusverwachting voor de winst 6,73 dollar per aandeel of ongeveer een kwart hoger dan een jaar eerder. De omzet wordt verwacht met 17 procent toe te nemen naar 47 miljard dollar. Voor Microsoft bedraagt de consensusprognose een omzetcijfer van 68,9 miljard dollar en een winst van 3,13 dollar per aandeel. Dat is respectievelijk 11 en 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor Tesla Motors ten slotte bedraagt de gemiddelde winstverwachting 0,76 dollar per aandeel tegenover 0,71 dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet zal met ongeveer 8 procent toenemen naar 27,1 miljard dollar.

2. Resultaten ASML en LVMH

Vorig kwartaal zorgden de Europese sterwaarden ASML en LVMH voor een valse start van het Europese resultatenseizoen door allebei stevig onder de verwachtingen te blijven. Beide aandelen hebben de afgelopen zes maanden dan ook wel wat van hun pluimen gelaten. Maar de jongste tijd zijn ze toch weer wat meer op dreef. LVMH veerde wat op na meevallende cijfers van sectorgenoot Richemont. Er wordt niet zonder verwachting uitgekeken naar de cijfers die op dinsdag (LVMH) en woensdag (ASML) worden bekendgemaakt. LVMH zou een jaaromzet moeten kunnen tonen van 84,24 miljard euro en een winst per aandeel van 27,15 euro voor 2024. Voor ASML bedraagt de gemiddelde verwachting van 6,68 euro winst per aandeel en een omzet van 9,03 miljard euro.

3. Fed-rentebesluit

Het wordt niet alleen een belangrijke week met flink wat Amerikaanse en Europese steraandelen die hun resultaten over het afgelopen kwartaal komen mededelen. Ook het FOMC van de Amerikaanse centrale bank, het comité dat over de rente beslist, komt dinsdag en woensdag bijeen. Dat moet woensdagavond uitmonden in een rentebesluit. Economen en strategen gaan er haast allemaal vanuit dat de Federal Reserve een pauze in de neerwaartse rentecyclus zal aankondigen. Dan zou de rente, na drie verlagingen van samen 100 basispunten, deze keer onveranderd gelaten worden. Niet alleen deze keer, maar ook nog daarna.