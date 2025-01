Vijf stappen richting duurzaam beleggen

Veel mensen willen wel duurzamer beleggen, maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. We geven u enkele eenvoudige stappen.

Vaak is onduidelijk hoe duurzaam een specifieke belegging echt is. Ook bestaat het beeld dat een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering tot hogere kosten leidt en daardoor tot een lagere winst, met negatieve gevolgen voor de koers. De werkelijkheid is veel genuanceerder. Globaal kunnen we zelfs concluderen dat duurzaam en verantwoord ondernemen niet tot een lager rendement leidt. Daarnaast loopt u minder risico op een scherpe koersdaling ten gevolge van een duurzaamheidsschandaal.

We leggen uit hoe u met een aantal eenvoudige stappen rekening kunt houden met duurzaamheid bij het selecteren van een belegging. De nadruk ligt op het selecteren van individuele aandelen. Daarbij kunt u per aandeel bekijken of het aan uw voorwaarden met betrekking tot duurzaamheid voldoet.

STAP 1: Wat is duurzaamheid?

Duurzaam beleggen omvat meer dan alleen milieu en klimaat. Daarvoor kijken we naar het ESG-raamwerk. Daarin wordt naast het milieu (environment) ook gekeken naar sociale aspecten (social) en goed ondernemingsbestuur (governance). Meestal versterken de verschillende onderdelen elkaar.

De Nederlandse verzekeraar ASR is bezig met duurzaam en verantwoord ondernemen in alle onderdelen van het bedrijf, van de samenstelling van de beleggingsportefeuille tot het stimuleren van gezond gedrag van het personeel en de klanten, en van het bonusbeleid tot het tegengaan van verspilling van ongebruikte medicijnen. Dat het ook anders kan, zien we bij Tesla Motors. Dat bedrijf draagt enorm bij aan de elektrificatie van het wagenpark, maar dat gaat gepaard met slecht bestuur.

STAP 2: Hoe duurzaam wilt u beleggen?

Bij de volgende stap stelt u vast hoe groen uw beleggingsportefeuille moet worden. Wilt u alleen de slechte bedrijven uitsluiten, zoals tabaksproducenten of vervuilende mijnbouwbedrijven? Of wilt u een stap verder gaan en uitsluitend investeren in aandelen met de hoogste ESG-score. Mogelijk kiest u ervoor alleen te beleggen in bedrijven die het goed doen op een of meer van de ESG-factoren. De mate van uw eigen duurzaamheidsidealen bepaalt welke aandelen in aanmerking komen voor een opname in uw portefeuille.

Veel kwaliteitsaandelen hebben een goede ESG-score en slagen erin duurzaamheid te combineren met een winstgevende bedrijfsvoering.

STAP 3: Aandelen beoordelen op duurzaamheid

In stap 1 en 2 hebben we de criteria bepaald waaraan een aandeel moet voldoen. Vervolgens is het zaak het aandeel diepgaander te bekijken. Dat begint met het checken van het oordeel van duurzame ratingbureaus. Die bureaus doen uitgebreid onderzoek waarmee u eenvoudig uw voordeel kunt doen. De volgende stap is om het jaarverslag te doorlopen op duurzame impact.

Steeds vaker zien we dat bedrijven een positieve bijdrage willen leveren aan diverse doelstellingen en dat ook uitventen. Op de website is veelal de presentatie terug te vinden die is gegeven bij de publicatie van de cijfers. Daarin vindt u vaak ook actuele informatie en prognoses over duurzaamheid. Houd bij de beoordeling van een aandeel ook rekening met het bedrijfsmodel. Bij een energiebedrijf zijn andere factoren van belang dan bij een retailer of een IT-dienstverlener.

STAP 4: Periodiek evalueren

Ook bij duurzaamheid loont het om periodiek te evalueren of u nog op koers ligt om uw doelen te behalen. Doen de aandelen waarin u geïnvesteerd hebt nog altijd wat ze hebben beloofd? De duurzame regelgeving is volop in beweging en daardoor verbetert de informatievoorziening.

Mede daardoor zien we over het algemeen dat bedrijven zichzelf verbeteren op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen. Daarnaast ontwikkelen duurzame verdienmodellen in een hoog tempo en worden steeds meer modellen winstgevend, waardoor die voor beleggers interessant worden. Door periodiek te evalueren, kunt u de bestaande investeringen afzetten tegen nieuwe mogelijkheden.

STAP 5: Concrete toepassing

We proberen aandelen te vinden die een sterke marktpositie en een winstgevende groei combineren met een lage milieuvoetafdruk en een goede ESG-score. Bij voorkeur heeft het bedrijfsmodel een positieve impact. Maar dat model moet wel op zichzelf winstgevend zijn, want afhankelijkheid van subsidies is niet ideaal in het huidige politieke klimaat.

Veel kwaliteitsaandelen hebben een goede ESG-score en slagen erin duurzaamheid te combineren met een winstgevende bedrijfsvoering. Wellicht moeten duurzame beleggers wat meer moeite doen, maar dan hebben ze wel een portefeuille met een goede verhouding tussen het rendement en het risico, die bijdraagt aan een mooiere wereld.