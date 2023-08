Tip van de week: M&G Japan Smaller Companies Fund

Ondernemingen in Europa en de Verenigde Staten zijn er altijd al op uit geweest om winst te maken. In Japan waren bedrijven na de Tweede Wereldoorlog vooral een middel voor de overheid om het industriële economische beleid in te vullen. Dat verschil weerspiegelt zich in de winstmarges. Die lag vorig jaar voor Japanse bedrijven op 7 procent, terwijl dat voor ondernemingen uit de S&P500 12 procent was.

Die winstkloof zal smaller worden. Almaar meer Japanse ondernemingen stroomlijnen hun bedrijfsstructuur onder druk van hun aandeelhouders, maar bijvoorbeeld ook van Japan Exchange Group. Die beursexploitant riep genoteerde bedrijven begin dit jaar op meer uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling, te investeren in de bouw van nieuwe productiecentra en de vaak ruime middelen meer te delen met aandeelhouders. Meer dan de helft van de Japanse bedrijven heeft meer kasgeld dan schulden. Een groot aantal ondernemingen geeft al gehoor aan de oproep. Bij de cijferpresentaties over het boekjaar 2022, dat veel Japanse bedrijven in maart afsloten, is een recordbedrag aan aandeleninkopen aangekondigd. Vooral de groeiende kooplust van kleinere ondernemingen sprong in het oog. Veel van die bedrijfjes worden bovendien verhandeld voor minder dan de boekwaarde. Er is in dat segment dus veel waarde te vinden.

Verschillende ETF’s beleggen in de grote vijver van ruim duizend Japanse kmo’s. Een actieve beleggingsstijl verdient de voorkeur. In tegenstelling tot veel andere marktsegmenten is het verschil in lopende kosten relatief klein. Bij veel ETF’s schommelt de kostenratio rond 0,6 procent, terwijl dat voor actief beheerde fondsen vaak minder dan 1 procent is. Het belangrijkste argument om te kiezen voor een traditioneel fonds, is dat de beheerder heel gericht kan beleggen.

De verschillen zijn groot en in de indices waar ETF’s in beleggen, zitten honderden ondernemingen die de omslag niet maken. Het M&G Japan Smaller Companies Fund heeft in dat marktsegment zijn sporen verdiend. Hoofdbeheerder Carl Vine heeft ruim 25 jaar ervaring in de Japanse aandelenwereld, en dat geldt ook voor een groot deel van de specialisten in zijn team. Relatief weinig analisten volgen de kleinere Japanse aandelen, zodat actieve managers meer kansen hebben om het verschil te maken. Het fonds belegt in een groep van circa vijftig aandelen. Er is geen specifieke groei- of waardestijl. In plaats daarvan gaat het team op zoek naar ondergewaardeerde bedrijven, waar een duidelijk aanwijsbare verandering ertoe kan leiden dat de verborgen waarde tot uitdrukking komt in de beurskoers. Die aanpak heeft het fonds de afgelopen vijf jaar een gemiddeld (euro)rendement van ruim 8,5 procent opgeleverd. In die periode leverde een belegging in de MSCI Japan Small Cap Index niets op, aangezien de koerswinst werd uitgewist door de dalende yen. Mogelijk wordt dat anders, als de Japanse centrale bank ervoor kiest haar beleid van een extreem lage rente wat los te laten.

De lopende kosten van het fonds komen uit op 0,96 procent. Het zwaartepunt van de portefeuille ligt momenteel bij de industrie- en de cyclische consumptiesector. Die bedrijven profiteren van de wat hogere kerninflatie in Japan (3,3% in juni), die ruimte biedt om de prijzen op te schroeven. Met een koers-winstverhouding van 13,1 ligt de waardering van de fondsportefeuille wat lager dan het marktgemiddelde (14,0), terwijl de winstgroei van ruim 11 procent juist wat hoger ligt. Die gunstige eigenschappen en een beleggingsstijl die al mooie rendementen opleverde, maken het M&G Japan Smaller Companies Fund tot een aantrekkelijke belegging voor wie wil inspelen op de omslag in het Japanse bedrijfsleven.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 45,09 euro

Ticker: MGJSCEA LX

ISIN-code: LU1670716197

Markt: Luxemburg

Beurskapitalisatie: 193,1 miljoen euro

K/w 2022: 15

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: +14%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: 2,7%