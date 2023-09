Tip van de week: Dick’s Sporting Goods

Dick’s Sporting Goods is een Amerikaanse winkelketen die sportartikelen, sportkleding en uitrusting verkoopt. Net als de meeste beursgenoteerde bedrijven in de sector kwam ook Dick’s met een winstwaarschuwing die keihard werd afgestraft door beleggers. Als één van de betere aandelen, zowel operationeel als financieel, levert de koersdaling van vorige maand een interessante kans op voor beleggers die wat meer risico durven nemen.

Opgericht in 1948 door Richard ‘Dick’ Stack als een bescheiden viswinkel in Binghamton, New York, is Dick’s Sporting Goods uitgegroeid tot een grote Amerikaanse sportwinkelketen met meer dan 850 winkels in de Verenigde Staten, dankzij grote overnames zoals Golf Galaxy (2007) en Chick’s Sporting Goods (2007). Mede vanwege de ijzersterke balans zit Dick’s sindsdien allerminst stil en ligt de focus momenteel vooral op kleinere overnames en investeringen in veelbelovende sectorgenoten. Zo werd eind mei nog een minderheidsbelang genomen in de pas in 2021 opgerichte hippe keten Absolutely Ridiculous (kunst en mode in combinatie met sportartikelen) nadat in februari al New Moosejaw (outdoorproducten) was overgenomen.

Dick’s Sporting Goods-winkels zijn over het algemeen groot en georganiseerd volgens het concept ‘winkel-in-een-winkel’, een retailstrategie waarbij een grotere winkelruimte wordt onderverdeeld in verschillende afzonderlijke secties of shops, elk gericht op een specifiek merk, productcategorie of thema. De vaak centraal in winkelcentra gelegen winkels van Dick’s bieden gespecialiseerde secties zoals Team Sports, Athletic Apparel, Golf, Outdoor Lodge, Fitness en Footwear, allemaal met een relatief groot productaanbod per sport en/of activiteit.

In het tot eind januari lopende boekjaar 2023 werd met 40 procent het grootste deel van de omzet gerealiseerd door de verkoop van sportuitrusting, fitnessapparatuur, golfuitrusting, en jacht- en visbenodigdheden, aangevuld met 34 procent uit kleding, 24 procent uit de verkoop van schoenen en 2 procent overige, waaronder servicediensten in de winkels en creditcardinkomsten. In de winkels van Dick’s liggen nagenoeg alle bekende merknamen die worden gekocht bij liefst 1.500 leveranciers, aangevoerd door Nike met 23 procent.

Dick’s Sporting Goods opereert in de zeer gefragmenteerde en intens competitieve sportartikelenretail en blijft naast investeringen en kleine acquisities vooral de portefeuille continu herzien, onder meer door het steeds verder afbouwen van de jachtactiviteiten, mede na een bloedige schietpartij op een school in Florida in 2018 waarbij gebruik werd gemaakt van een jachtgeweer dat in een winkel van Dick’s was gekocht. Momenteel verkoopt Dick’s nog producten voor de jacht in 12 procent van alle winkels en de verwachting is dat deze activiteiten uiteindelijk helemaal verdwijnen uit de winkels.

Dick’s laat al jaren bovengemiddeld sterke groeicijfers zien voor de sector. Zo was er een enorme omzetsprong van ruim 28 procent tot 12,3 miljard dollar in boekjaar 2022. Logischerwijze normaliseerde de omzetgroei nadien, met toch nog 0,2 procent groei in 2023 en een verwachte groei van zo’n 2 tot 3,5 procent voor het tot januari 2024 lopende huidige boekjaar, waarin de omzet op een record van ruim 12,5 miljard dollar moet uitkomen. Toch waren ook de jongste kwartaalcijfers van Dick’s zeer slecht door de veelgehoorde oorzaken als inflatie en zuinige consumenten, maar vooral de sterk toegenomen winkeldiefstal. Alles bij elkaar verwacht Dick’s voor het lopende boekjaar een winst per aandeel van 11,33 tot 12,13 dollar per aandeel tegen de eerder prognose van 12,90 en 13,90 dollar per aandeel.

Conclusie

Deze tip richt zich vooral op de meer risicobewuste beleggers gezien de grote onzekerheden voor deze sector. Er is wel de ijzersterke financiële positie en het dividend, dat in tegenoverstelde richting beweegt van dat van de meeste sectorgenoten. Dick’s is namelijk ongeëvenaard met een dividendverhoging van liefst 105 procent in 2023 naar een record van 1,00 dollar per kwartaal. Het bedrijf aarzelt niet om overtollige cash met de aandeelhouders te delen. Zoals een speciaal dividend van 5,50 dollar in 2021. Met een geschatte koers-winstverhouding van slechts 9,5 en een schuldenvrije balans is er veel ruimte voor aanvullende dividendverhogingen de komende jaren. We mikken begin 2024 opnieuw op een ‘dubbelcijferige’ verhoging.