Realiteitscheck voor Sofina

“Een realiteitscheck van de fundamenten onder groei-investeringen”, zo omschrijft het management van Sofina het turbulente anderhalf jaar dat de investeringsholding achter de rug heeft. Eind 2021 piekte de aandelenkoers van Sofina nog boven 400 euro, om halfweg 2022 te imploderen tot minder dan 200 euro. Sindsdien is de koers gestabiliseerd, maar van een herstel is nog geen sprake.

Voor beleggers liggen er dus nog altijd kansen. Was de euforie in 2021 overdreven, dan was de afstraffing dat ook. Veelzeggend is dat Sofina in 2021 noteerde met een premie van 28 procent op de intrinsieke waarde van de portefeuille. Vandaag kunnen beleggers grotendeels dezelfde portefeuille kopen met een korting van ruim 30 procent.

Verschillende factoren liggen aan de basis van de realiteitscheck. Er is de gestegen langetermijnrente die vooral de waardering van groeibedrijven flink lager zet. Plakte de holding in 2021 nog een waarde van 11,3 miljard euro op de portefeuille, dan moesten beleggers eind juni 2023 vrede nemen met 9,2 miljard euro. In de eerste helft van 2023 hield de portefeuille wel stand, hoewel de belangen in groeifondsen met enige vertraging de stijging van de langetermijnrente voelden. “De waarde van ons directe belangen in groeibedrijven dikte aan, dankzij de onderliggende bedrijfsprestaties”, zegt het management.

Niet alleen de rentestijging speelde Sofina de voorbije kwartalen parten. Het blazoen raakte ook besmeurd door enkele uitschuivers, zoals de investering in de Indiase leerapplicatie Byju’s. Sofina heeft ruim 5 procent van de aandelen van dit bedrijf dat bij een kapitaaloperatie in 2021 nog op ruim 20 miljard euro werd geschat. Vandaag blijft van die waarde slechts een fractie over, na onthullingen over mismanagement bij Byju’s. Ook de investering in de Britse onlinecosmeticaverkoper The Hut Group bleek vrij snel een fausse queue. De mislukte beleggingen kunnen vragen doen rijzen over het selectieproces bij Sofina, al weten beleggers dat niemand een foutloos parcours kan rijden. Op dit ogenblik zijn deze uitschuivers geen reden om de expertise van Sofina in twijfel te trekken. Bovendien wordt ongeveer de helft van de portefeuille beheerd door doorwinterde Amerikaanse durfkapitaalfondsen waarin Sofina sinds jaar en dag kan participeren.

Tot slot kan Sofina op dit ogenblik beleggers geen returns aanbieden die de beurs kloppen, zoals dat de voorbije jaren nog wel het geval was. Over de jongste tien jaar haalde Sofina, op basis van de koers van eind juni 2023, een gemiddelde jaarlijkse return van 10,6 procent, terwijl een belegging in de wereldindex een gemiddelde return van 10,7 procent gaf. Deze lichte achterstand is vooral te wijten aan de povere prestatie van de voorbije twaalf maanden, waarin Sofina een return van -5,1 procent boekte tegenover 11,7 procent voor de wereldindex. Opvallend is dat Sofina de jongste kwartalen geen garen kon spinnen bij de gekte rond artificiële intelligentie die de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq dit jaar nog gevoelig hoger duwde, ondanks de rentestijging.

Bij Sofina is het voorlopig speuren in de portefeuille naar bedrijven die meesurfen op AI-golf. Vorige maand investeerde de holding weliswaar in Mistral AI, een Frans bedrijf gespecialiseerd in generatieve AI dat de ambitie heeft om een alternatief voor ChatGPT te ontwikkelen. Het gaat echter om een kleine investering in een vroeg stadium. Deze investering is voorlopig dus weinig relevant voor beleggers in Sofina.

Conclusie

De stijging van de langetermijnrente, enkele mislukte investeringen en het voorlopig missen van de gekte rond artificiële intelligente hebben zwaar ingehakt op de aandelenkoers. De afstraffing is overdreven, gegeven een korting van 30 procent op de intrinsieke waarde van een portefeuille die heel beloftevol blijft en door beleggers niet te imiteren valt. We behouden het koopadvies.