Proximus wordt almaar internationaler

Het gebeurt niet vaak dat beleggers goed nieuws mogen verwelkomen uit de telecomsector, maar Proximus speelde het klaar. De jaarprognoses voor omzet en bedrijfswinst (ebitda) werden verhoogd en Proximus maakt ook verder werk van de internationalisering.

De sector werd de voorbije jaren afgestraft om de hoge investeringslasten in de vaste (glasvezel) en mobiele (5G) netwerken, maar het hoogtepunt daarvan ligt stilaan achter ons. Intussen besliste de Belgische telecomoperator BIPT dat gezamenlijke investeringen in glasvezelnetwerken toegelaten zijn. Momenteel legt zowel Proximus als Telenet parallelle netwerken aan. Door samen te werken zouden niet alle onderdelen dubbel geïnstalleerd moeten worden, wat de investeringen verlaagt.

De resultaten van het derde kwartaal kwamen boven de verwachtingen uit, waarbij de binnenlandse activiteiten een achteruitgang bij BICS en Telesign compenseren. Op groepsniveau steeg de omzet met 1,1 procent naar 1,53 miljard euro, een fractie onder de verwachtingen. De achteruitgang van de ebitda (458 miljoen) was met 0,4 procent kleiner dan verwacht. De binnenlandse omzet groeide met 4,3 procent dankzij de prijsverhoging in juli. Op 1 januari trekt Proximus de prijzen voor de derde keer in twaalf maanden op. Niettemin kwamen er in het derde kwartaal 60.000 mobiele klanten bij en ook 11.000 voor vast internet. Bij digitale televisie en vaste telefonie ging de uitstroom verder.

De internationale dochter BICS, die connectiviteit tussen telecomoperatoren verzorgt, dook onder de lat met een omzetdaling van 13,3 procent. Op kwartaalbasis is de omzetevolutie bij BICS traditioneel heel volatiel. Telesign (digitale authenticatie) groeide met 5 procent, maar bij constante wisselkoersen bedroeg de omzetstijging 13,4 procent. Proximus nam eerder dit jaar een belang in het Indiase Route Mobile, gespecialiseerd in Communications Platform as a Service of CPaaS. Het is de bedoeling dat de activiteiten worden samengevoegd met die van Telesign. Proximus wil daarmee 90 miljoen euro per jaar aan kosten besparen.

Topman Guillaume Boutin maakt zich sterk dat op middellange termijn de helft van de groepsomzet uit het buitenland zal komen. De prognose voor de jaaromzet werd verhoogd van een groei met 1 tot 3 procent naar 3,5 tot 4 procent. Na drie kwartalen in 2023 bedraagt de groei 3,6 procent. Voor de ebitda werd aanvankelijk van een krimp met 3 procent uitgegaan en dat wordt nu nog 2 procent. De vrije kasstroom (exclusief overnames) bedroeg in het derde kwartaal 64 miljoen euro, maar was in de eerste jaarhelft door de dividenduitkeringen wel negatief. Na drie kwartalen bedraagt de negatieve vrije kasstroom 35 miljoen euro of 80 miljoen euro inclusief overnames. Proximus heeft zo lang als mogelijk gewacht om het dividend te verlagen, maar gaat volgend jaar toch overstag. De uitkering wordt verlaagd van 1,20 euro naar 0,6 euro voor 2024 en 2025. De nettoschuld van 3,12 miljard euro heeft een gemiddelde looptijd van 6,5 jaar. In juli 2024 en oktober 2025 moet respectievelijk 600 en 500 miljoen euro worden afgelost maar door gebruik te maken van renteswaps zal Proximus deze kunnen herfinancieren tegen een rente van ongeveer 2 procent.

Conclusie

Met de internationalisering daalt op termijn de afhankelijkheid van de mature Belgische markt. De geplande dividendverlaging is al lang bekend en zit in de koers verrekend. Zelfs de lagere uitkering levert tegen de huidige koers nog een rendement van 7,5 procent op. De ondernemingswaarde bedraagt 3,6 keer de verwachte ebitda en dat is absoluut niet duur. Proximus blijft koopwaardig als defensieve waarde. We bekijken een opname in de voorbeeldportefeuille.