Prosus-topman vertrekt onverwachts

CEO Bob van Dijk stapt per direct op bij de techinvesteerder Prosus. Aan zijn opvolger de taak om de hoge korting van het aandeel verder terug te brengen.

Bob van Dijk was al sinds 2014 de CEO van het moederconcern Naspers Group en werd in 2019 topman van Prosus. Het Zuid-Afrikaanse Naspers bracht in 2019 zijn internetbedrijven onder in Prosus. Van Dijk wordt tijdelijk opgevolgd door Erwin Tu, hoofd investeringen van de groep. Hoewel het vertrek van de ervaren Van Dijk een aderlating is, is Tu ook door de wol geverfd. Hij kwam twee jaar geleden in dienst bij Prosus en werkte voordien bij de grote Japanse techinvesteerder Softbank. De kans is groot dat Tu definitief de nieuwe topman wordt.

Tu bevestigde dat de e-commerceactiviteiten van Prosus op weg zijn naar winstgevendheid en dat het bedrijf eigen aandelen blijft inkopen zolang het aandeel met een hoge korting noteert. Beide zijn belangrijk voor de beleggingscase. Naspers heeft de complexe holdingstructuur, met wederzijdse belangen, gewijzigd. Daarbij behoudt het moederconcern een aandelenbelang van 43 procent in Prosus. De wijziging ging gepaard met een soort omgekeerde aandelensplitsing: voor elk bestaand aandeel werden 1,1796 nieuwe aandelen uitgegeven. De koers is daardoor ruimschoots gehalveerd, maar aan de waarde van de belegging verandert niets. Wie voorheen 100 aandelen Prosus in bezit had, heeft er nu dus zo’n 218 aandelen.

Conclusie

Het aandeel noteert nog altijd met een hoge korting van 40 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde van circa 48 euro. In die optiek heeft de verplaatsing van de notering van Johannesburg naar Euronext Amsterdam nog niet meteen veel vruchten afgeworpen. Door eigen aandelen in te kopen stijgt de intrinsieke waarde (NAV) per aandeel en neemt de korting af. Vorig jaar is er voor 10,5 miljard dollar ingekocht, wat een positief effect had op de NAV van 6 procent. Prosus financiert de aandeleninkoop door zijn belang in Tencent (80% van de NAV) af te bouwen. Met een koerswinstverhouding van 17 voor 2024 is de grootste participatie Tencent niet duur. Samen met de hoge korting is dat reden om het koopadvies te handhaven.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1B