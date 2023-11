Pan American Silver: hogere omzet, hogere kosten

Het kwartaalrapport van Pan American Silver (PAAS) bevatte minder verrassingen dan de koersreactie liet uitschijnen. Omzet en productie lagen in lijn met de verwachtingen, maar de kosten lagen wel aan de bovenkant van de prognoses.

Door de bijdrage van de overgenomen activa van Yamana Gold zijn de cijfers op jaarbasis moeilijk vergelijkbaar. Daarbij komt dat PAAS kleinere niet-kernactiva heeft afgestoten en dat de komende kwartalen zal blijven doen.

Belangrijker is de evolutie van de bestaande activa en de pijplijn aan nieuwe projecten. De mijnen van PAAS produceerden in het derde kwartaal gezamenlijk 5,69 miljoen troyounce zilver, 90 procent meer dan een jaar eerder. De goudproductie klom met een kwart naar 244.200 troyounce. Na drie kwartalen in 2023 is de output van zilver en goud respectievelijk 15,6 miljoen en 615.000 troyounce. Dat is op schema om de jaarprognoses te halen, maar het management houdt een slag om de arm voor zilver. Daar zal de output eerder aan de onderkant van de vooropgestelde 21 tot 23 miljoen troyounce uitkomen. Bij La Colorada (Mexico) was een productiedaling verwacht. Door een defecte ventilatieschacht is het gedeelte van de mijn met rijke ertslagen tijdelijk niet toegankelijk. Dit wordt definitief verholpen wanneer volgend jaar een nieuwe ventilatieschacht wordt geïnstalleerd. La Colorada kreeg bovendien af te rekenen met een gewapende overval waardoor de productie even stil lag. El Penon (Chili) bleef iets achter op de verwachtingen. De komende kwartalen zou de productie er weer moeten toenemen.

Voor goud blijft de verwachte output op 870.000 tot 970.000 troy ounce. De gemiddelde ontvangen zilverprijs lag tijdens het derde kwartaal op 23,11 dollar en die van goud op 1927 dollar. Ook de productiekosten stegen, zodat vooral voor zilver de marge eerder aan de lage kant was: 5 dollar per troyounce. Voor goud was dat 476 dollar. Na drie kwartalen liggen de kosten op gemiddeld 16,05 dollar voor zilver en 1.350 dollar voor goud. Het was dan ook geen verrassing dat het PAAS-management liet weten dat de vooropgestelde kosten op jaarbasis aan de bovenkant van de verwachte 14 tot 16 dollar zullen uitkomen. Goud ligt wel op schema om ergens in het midden van de verwachte kostenvork van 1.275 tot 1.425 dollar uit te komen.

PAAS realiseerde sinds begin dit jaar een operationele kasstroom van 282,3 miljoen dollar. De groep betaalde in het derde kwartaal 295 miljoen dollar aan schulden terug, wat de schulden op 809,1 miljoen dollar brengt. De goud- en zilverdelver beschikte eind september over 386 miljoen dollar cash en een kredietlijn van 750 miljoen dollar. Na het afsluiten van het kwartaal leverde de verkoop van Aqua de la Felda bijkomend 45 miljoen dollar op. Het basisdividend bedraagt nog steeds 0,1 dollar per kwartaal. Voor expansie is het uitkijken naar het La Colorada Skarn-project waar nog een definitieve beslissing over moet komen. Een ander groot project is de vierde fase van de expansie bij Jacobina in Brazilië. Ook bij Minera Florida en Cerro Moro staan uitbreidingen gepland.

Conclusie

De kwaliteit van de activa van Pan American Silver is zonder meer verbeterd met de toevoeging van de overgenomen activa van Yamana Gold. Ondanks de hogere verkoopprijzen zijn de marges er niet op vooruit gegaan en dat komt door de hogere kosten. Maar die zullen bij de twee grootste mijnen volgend jaar weer afnemen. Bovendien beschikt PAAS nog over een aantrekkelijke pijplijn van uitbreidingen en nieuwe projecten die het zelf kan financieren. PAAS noteert tegen minder dan 7 keer de kasstroom en dat is een korting van 50 procent tegenover het gemiddelde van de voorbije tien jaar. Vandaar dat we van de koerszwakte gebruik maken om de positie in de voorbeeldportefeuille aan te vullen.