Er waren vorig jaar weinig overnamedeals te bespeuren aan het Amsterdamse Beursplein. Alleen Brill en Lucas Bols verlieten de beurs en onlangs was er een bod op PB Holding.

Waar het op Euronext Amsterdam tot ver in 2023 nog druk was met fusies en overnames, zat het aantal deals wereldwijd al sinds begin 2022 in een dalende trend. De combinatie van aanhoudend hoge financieringskosten, hoge waarderingen en politieke onzekerheid drukte het enthousiasme. In het slotkwartaal van 2024 was er mondiaal weer een opleving. We verwachten dat ook in Amsterdam, al kan het klimaat zo weer omslaan. We selecteerden een aantal overnamekandidaten voor 2025.

1. ABN AMRO

ABN AMRO is al langer een overnamekandidaat. De Nederlandse overheid bouwde onlangs haar belang in de bank af tot 40,5 procent en heeft aangegeven op termijn het volledige aandelenpakket te willen verkopen. ABN AMRO geldt in het Europese bankensysteem als te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. De vermeende consolidatieslag in de Europese financiële sector kreeg dit jaar een impuls doordat het Italiaanse UniCredit een 9 procentbelang nam in het Duitse Commerzbank. Grensoverschrijdende fusies en overnames in de financiële sector worden door de Europese Commissie aangemoedigd, vanwege de nog altijd grote versnippering. In Nederland geldt juist een hoge concentratie.

Onder meer door het staatsbelang wordt ABN AMRO relatief laag gewaardeerd in de sector. Ook de grote positie in de Nederlandse hypotheekmarkt kan aantrekkelijk zijn. BNP Paribas werd in het geruchtencircuit al eens genoemd als potentiële koper, maar ook Deutsche Bank is een aannemelijke kandidaat.

2. AMG

De producent van speciale metalen AMG wordt, net als zijn sectorgenoten, flink geraakt door de fors gedaalde prijs van lithium. Het metaal, dat veel wordt gebruikt voor batterijen voor elektrisch aangedreven voertuigen, is veruit het belangrijkste product van AMG. Ook een ander belangrijk metaal, ferrovanadium, noteert op het laagste niveau sinds 2017.

Dat AMG nu op onze overnameradar staat, heeft veel te maken met de overname van Arcadium Lithium door Rio Tinto afgelopen oktober. De Brits-Australische mijnbouwreus was bereid een premie van maar liefst 90 procent te betalen voor Arcadium Lithium. Met de overname speelt Rio Tinto in op een herstel van de lithiumprijs. Dat is geen onlogische gedachte vanwege de toenemende urgentie om de energietransitie te versnellen.

AMG is een zeer kleine speler in de sector, maar het beschikt wel over interessante lithiummijnen met lage kosten. Het wordt ongeveer gelijk gewaardeerd als Arcadium Lithium maar dan van vóór het bod van Rio Tinto.

3. B&S

De groothandel B&S staat al langere tijd op onze overnamelijst. De oprichter, grootaandeelhouder (67,2%) en voormalige topman Willem Blijdorp deed al eens een bod op ‘zijn’ bedrijf, maar dat werd door de raad van commissarissen afgeslagen. De koers staat onder druk door dalende marges en een te hoge schuld. De afzonderlijke segmenten laten grote prestatieverschillen zien. De distributie van drank, 23 procent van de omzet, draait bedrijfsverlies door een mismatch tussen de vraag en het aanbod, met name in Azië. Een segment als persoonlijke verzorging (19% van de omzet) realiseerde in de eerste jaarhelft een hoge ebitda-marge van 13 procent. Wij denken dat een koper waarde kan toevoegen door het bedrijf op te splitsen en de schulden af te bouwen.

4. Fugro

De koers van Fugro is sinds de publicatie van de derdekwartaalcijfers op 1 november met een kwart gedaald. In de Verenigde Staten en het Midden-Oosten was sprake van een vertraging bij projecten. In Azië gaat het wel goed en Fugro kan bogen op een sterk orderboek. Door de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president zal er misschien minder animo zijn voor windmolenparken. Maar voor de wat langere termijn lijkt er genoeg werk te zijn voor Fugro, toch op het gebied van windenergie op zee.

5. JDE Peet’s

De stevige koersdruk bij de koffiefabrikant JDE Peet’s bracht de grootaandeelhouder JAB er twee maanden geleden toe het resterende 18 procentbelang van Mondelez in JDE Peet’s te kopen tegen 25,10 euro per aandeel, een premie van maar liefst 32 procent boven de beurskoers. De koers veerde daardoor stevig op, maar is daarna weer net zo hard teruggevallen. JAB bezit inmiddels 68 procent in JDE Peet’s en zou een bod op de rest kunnen doen. In 2013 haalde de holding DE Master Blenders 1753 (Douwe Egberts) al van de beurs.

6. NSI

De Nederlandse vastgoedspeler in kantoren NSI kwam dit jaar vooral in het nieuws door de nauwe samenwerking die het sloot met First Sponsor Group. Die projectontwikkelaar en vastgoedinvesteerder uit Singapore heeft een belang van 14 procent in NSI. NSI zal kantoren moeten ombouwen tot woningen en daarbij komt de expertise van First Sponsor goed van pas. Naast afspraken als het bij voorbaat goedkeuren van de jaarrekening en het beloningsbeleid is ook vastgelegd dat First Sponsor geen vijandig bod op NSI zal uitbrengen. Het wekt de indruk dat beide partijen de toekomstige waardecreatie graag zonder inmenging van derden willen verzilveren.

Mocht de koers van NSI echter te ver wegzakken of er meldt zich een derde partij, dan sluiten we niet uit dat First Sponsor alsnog een bod op NSI als geheel zal doen. De beurskoers noteert namelijk 43 procent onder de boekwaarde, terwijl de Nederlandse kantorenmarkt uitgebodemd lijkt te zijn.

7. SBM Offshore

SBM Offshore, de uitbater van drijvende (olie)platforms op diepe zee, heeft andermaal de omzet- en winstprognose verhoogd. De leaseportefeuille draait uitstekend en ook de verkoop van twee platforms aan ExxonMobil geeft aan dat er veel vraag is naar de vloot van het concern. Het orderboek zit dan ook goed vol.

Het management van SBM Offshore vindt het aandeel al langer ruim ondergewaardeerd en heeft dan ook twee inkoopprogramma’s van eigen aandelen lopen. Het dividendrendement van circa 6 procent en de aandeleninkoop geven al snel een return van 10 procent. HAL bezit al 20 procent van de aandelen en zal er met zijn goed gevulde, maar laag renderende spaarrekening toch met interesse naar kijken.

Conclusie

Het is goed te beseffen dat overnames nooit goed te timen zijn en bij een mooie premie vaak meer een kers op de taart zijn dan de belangrijkste reden om in de bedrijven te beleggen. Van deze overnamekandidaten zijn AMG, Fugro, NSI en SBM Offshore onze favorieten met een koopadvies.