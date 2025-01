Lezersvraag: zijn Amerikaanse oliemajors overdreven afgestraft?

De Amerikaanse olieaandelen zijn heel hard teruggevallen. Wat is de reden?

De koersprestaties van de Amerikaanse oliewaarden zoals Chevron, ExxonMobil en Occidental Petroleum zijn de afgelopen zes maanden bedroevend. Oliemajors hebben het zwaar te verduren op de beurs. De technische analyse geeft aan dat die aandelen fors ‘oververkocht’ zijn. Bij ExxonMobil is het zelfs extreem. Nog extremer dan in 2008, toen de olieprijs in elkaar klapte van een piek van 147 dollar naar 32 dollar.

Opvallend is dat de olieprijs nu stijgt. Het lijkt erop dat beleggers waardeaandelen massaal verruilen voor groeiaandelen, zonder duidelijke fundamentele redenen.

Tijdens de recente beleggersdag presenteerde ExxonMobil zijn langetermijnplannen onder de titel ‘League of Our Own’. Het bedrijf verwacht dat de markt voor zijn producten tot 2030 zal groeien tot 400 miljard en tegen 2050 zelfs tot 2.300 miljard dollar, een verzesvoudiging die niet is gebaseerd op inflatie, maar op daadwerkelijke volumegroei. De belangrijkste drijfveren zijn de bevolkings- en welvaartsgroei op het zuidelijk halfrond. Een ander opvallend punt is dat ExxonMobil als enige oliemajor de inflatie van 2022 volledig heeft gecompenseerd. De operationele kosten zijn inmiddels zelfs lager dan in 2019. Dat is uitzonderlijk in een tijd waarin veel bedrijven worstelen met verhoogde kosten.

Terwijl ExxonMobil op die manier aan de weg timmert, kiest Chevron voor een conservatievere aanpak. Het verlaagt de investeringen met ruim 5 procent. Chevron mikt op winstgevendheid op de korte termijn, terwijl ExxonMobil erin gelooft dat in 2050 nog altijd meer dan 50 procent van de energievoorziening van fossiele brandstoffen zal komen.

Occidental Petroleum is een stuk lager gewaardeerd dan Exxon en Chevron. Het bedrijf verhoogt de investeringen voor volgend jaar licht, wat het positioneert tussen de conservatieve aanpak van Chevron en de ambitieuze plannen van ExxonMobil. Een interessante ontwikkeling is dat Warren Buffett, via Berkshire Hathaway, onlangs ruim 400 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in Occidental Petroleum. Dat is een duidelijk signaal dat hij de komende kwartalen meer verwacht van waardeaandelen dan van groeiaandelen.

Na de recente koersdalingen zijn we een koper van alle drie Amerikaanse oliewaarden. Occidental Petroleum (koopwaardig, rating 1B) heeft de laagste waardering en het ambitieuze beleid als enige oliebedrijf de scope 3-uitstoot volledig terug te brengen naar nul. Chevron (koopwaardig, rating 1A) biedt momenteel een dividendrendement van 4,4 procent en een gemiddelde groei van het dividend met 7,1 procent per jaar de voorbije drie jaar. Ook gezien de lage waardering behoudt Chevron het koopadvies. ExxonMobil is complexer. Er is enthousiasme over de groeiperspectieven, maar op korte termijn noopt de verhoogde gevoeligheid voor de conjunctuurcyclus toch tot voorzichtigheid. Het aandeel is de voorbije tijd echter voldoende teruggevallen om een adviesverhoging van ‘houden’ naar ‘koopwaardig’ (rating 1A) door te voeren.