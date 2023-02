Lezersvraag: waarom verloor Sequana Medical zijn koerswinst?

Het aandeel van Sequana Medical steeg onlangs fors op positief nieuws in verband met DSR2.0. Wat is het belang hiervan? Waarom verloor het aandeel sindsdien opnieuw alle koerswinst?

Het aandeel van Sequana Medical steeg op 8 februari met 15 procent na het nieuws dat de dierenproeven met DSR 2.0 succesvol zijn afgerond. DSR 2.0, voluit direct sodium removal of directe natriumverwijdering, is het eigen gepatenteerd infusaat van de tweede generatie waarmee het Gentse biotechbedrijf in het tweede kwartaal een eerste Amerikaanse klinische fase I/IIa-studie (Mojave) wil opstarten bij hartfalenpatiënten met aanhoudende vochtophoping (congestie). De aanvraag volgt nog voor het einde van het eerste kwartaal, nadat ook de data van een eerste fase I-studie met DSR 2.0 (Chihuahua) worden gerapporteerd.

Tot nu gebruikte Sequana een DSR-product van de eerste generatie (DSR 1.0). Het eigen DSR 2.0 heeft een beter therapeutisch en veiligheidsprofiel en kan aantrekkelijke recurrente inkomsten met een hoge marge genereren. DSR 2.0 is dus cruciaal voor het hartfalenprogramma dat vorig jaar met DSR 1.0 een enorme doorbraak beleefde. De resultaten van de Sahara Desert-studie en de opvolgdata van de eerdere Red Desert-studie toonden, behalve de efficiënte en veilige verwijdering van de congestie, onverwachts een duidelijke en duurzame verbetering van de cardiorenale toestand van de patiënt aan. DSR kan bijgevolg een efficiënte behandeling voor hartfalen worden, met een 75 procent lagere kans op overlijden één jaar na de behandeling. De eerste resultaten van Mojave worden voor het jaareinde verwacht, met volledige resultaten in de tweede helft van 2024. De bedoeling is op basis van Mojave een partner te vinden voor de verdere ontwikkeling van de behandeling.

Bij de jaarrapportering schoof het management voor 2023 drie belangrijke aandachtspunten voor het leverprogramma met de alfapump naar voren. Ten eerste de publicatie van de resultaten van een Amerikaanse patiëntenvoorkeurstudie naar de alfapump in de tweede jaarhelft. Die data worden voor het jaareinde opgenomen in de goedkeuringsaanvraag (PMA) bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. De beslissing wordt verwacht in de tweede helft van 2024. Sequana neemt zelf de commercialisatie in de negentig belangrijkste levertransplantatiecentra in de Verenigde Staten op zich. Dat is realistisch, gezien het beperkte aantal centra en het gebrek aan alternatieve behandelingen. Sequana hoopt tot slot in 2023 de klinische data van zijn leverprogramma te kunnen presenteren op een belangrijk congres.

Dat het aandeel alle koerswinst verloor, is een gevolg van de focus van de markt op de noodzaak tot extra financiering. De beschikbare cash van 18,9 miljoen euro op 31 december volstaat tot de zomer. We houden er rekening mee dat de alfapumpfranchise tegen leverziektes, na de Amerikaanse goedkeuring in 2024, tegen eind 2026 winstgevend kan zijn. Een partnerschap voor het hartfalenprogramma, mogelijk al in 2024, kan de financieringszorgen definitief verbannen. Het fors ondergewaardeerde aandeel blijft ondanks de financieringsdruk op korte termijn koopwaardig voor de geduldige risicobewuste investeerder (rating 1C).





