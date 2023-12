Lezersvraag: Waarom schommelt Biotalys zo?

Is de recente forse herstelbeweging van het aandeel van Biotalys duurzaam of eerder een moment om de posities af te bouwen?

Het aandeel van Biotalys, de Belgische specialist in de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van eiwitten afgeleid van antilichamen van lama’s, stond sinds de halfjaarrapportering eind augustus zwaar onder druk. De aanleiding was dubbel. Vooreerst moest Biotalys voor de derde keer uitstel opbiechten over de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing van zijn eerste kandidaat-product, Evoca, een biofungicide die aardbeien, druiven en ander hoogwaardige fruit en groenten helpt te beschermen tegen botrytis en echte meeldauw. Bovendien kon het geen nieuwe timing voor de goedkeuringsbeslissing worden geven. Ook het Europese goedkeuringstraject verloopt trager dan verhoopt, waardoor de verwachte beslissing is opgeschoven van 2024 naar 2025.

De tweede factor was de onverwachte wissel aan de top van het bedrijf. CEO Patrice Sellès werd begin oktober vervangen door de minder bekende Kevin Helash. De timing was ongelukkig en hoewel de wissel los stond van het uitstel voor Evoca, werd het nieuws door sommigen negatief gepercipieerd. Helash heeft echter dertig jaar ervaring in de sector, inclusief in het commercialiseren van biologische producten in zowel de Verenigde Staten als in Europa, en het beschikt over een stevig Amerikaans netwerk.

Voldoende cash

Hij nam de eerste twee maanden de tijd om zich in te werken, maar intussen zakte het aandeel steeds verder weg, van 6 euro in augustus naar een dieptepunt van 1,62 euro op 29 november. Die dag presenteerde Helash een strategische update die de markt positief onthaalde. Helash schoof twee prioriteiten naar voren. Vooreerst het versneld uitrollen van Agrobody 2.0, het technologieplatform van de volgende generatie. De bedoeling is elk jaar een nieuwe molecule aan de pijplijn toe te voegen. De moleculen moeten dankzij meerdere werkingsmechanismen een grotere werkzaamheid en efficiëntie bereiken, een grotere bescherming bieden tegen resistentie van het biologische middel en de kosten per hectare verminderen. Van de bestaande pijplijn worden drie van de zeven programma’s stopgezet. De tweede prioriteit blijft het commercialiseren van Evoca, een mijlpaal voor de validatie van het technologische platform. Dat zou het goedkeuringstraject van toekomstige moleculen aanzienlijk versnellen.

Binnenkort worden nieuwe overtuigende resultaten van veldproeven gepresenteerd die de goede en veilige werking van Evoca moeten bevestigen. Helash verklaarde de grondige review van het goedkeuringsdossier voor Evoca zowel in de Verenigde Staten als Europa te respecteren, maar finaal goedkeuring te verwachten die de lange wachttijd ruimschoots zal compenseren. Daarnaast wordt de organisatie aangepast aan de nieuwe strategie, met een prominente rol voor Carlo Boutton, een specialist in antilichaamtechnologie met een jarenlange ervaring bij Ablynx. In totaal daalt de verwachte cashburn met 10 procent tot minder dan 20 miljoen euro voor 2023. Er is voldoende cash tot in 2025.

De strategische update leidde voor een forse herstelbeweging, die intussen evenwel is stilgevallen. Biotalys heeft een unieke technologie, die evenwel tijd en kapitaal nodig heeft om zich maximaal te ontplooien. We bevestigen het koopadvies voor de geduldige langetermijnbelegger (rating 1C).