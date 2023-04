Lezersvraag: Waar stopt de daling van Inventiva?

Het aandeel van Inventiva blijft maar dalen. Waarom houden jullie deze positie nog aan in de voorbeeldportefeuille?

We namen het aandeel van het Franse biotechbedrijf Inventiva in de zomer van 2020 op in de voorbeeldportefeuille, na sterke fase IIb-studieresultaten met de pan-PPAR-remmer lanifibranor tegen niet-alcoholische steatose hepatitis (NASH). NASH is samen met de voorloper in het ziekteproces, niet-alcoholische leververvetting of NAFDL, de grootste overblijvende niet te behandelen leverziekte, en vormt een enorme potentiële markt die 30 miljard dollar zal bedragen tegen 2030.

We staken nooit onder stoelen of banken dat we met de opname initieel mikten op een lucratief samenwerkingsverband voor de verdere ontwikkeling van lanifibranor of een overname van het bedrijf. Dat is evenwel nog niet gebeurd en de Fransen startten in september 2021 zelf de beslissende, maar dure fase III-studie (kostprijs 300 miljoen euro). Het slechte beurssentiment en de wetenschap dat het bedrijf nog extra financiering nodig heeft, duwde de koers zelfs terug tot onder het niveau van voor de aankondiging van de sterke fase IIb-resultaten in juni 2020.

Dat het toch de moeite loont de positie aan te houden, bewijzen enkele voorbeelden uit het recente verleden van bedrijven die actief zijn in dat ziektedomein. De koers van het Amerikaanse Madrigal verdrievoudigde in 2018 tot 300 dollar na positieve fase II-resultaten met de NASH-kandidaat resmetirom. Nadat het aandeel in 2022 was teruggevallen tot 65 dollar, vervijfvoudigde de koers na positieve fase III-resultaten. Ook het aandeel van Akero Therapeutics vervijfvoudigde vorig jaar in de nasleep van positieve fase II-studieresultaten met efruxifermin. Akero heeft een achterstand van twee jaar op Inventiva en heeft toch een beurswaarde van 1,7 miljard dollar, tegenover nog nauwelijks 150 miljoen euro voor de Fransen.

Hoewel kortstondig verdubbelde de koers van Inventiva in oktober 2022 ruimschoots na de aankondiging van een licentiedeal met Sino Biopharm voor de ontwikkeling en de commercialisatie van het kroonjuweel lanifibranor in Groot-China. De komende weken volgen er fase II-resultaten van een studie met lanifibranor op patiënten met type 2 diabetes en NAFLD. In de tweede jaarhelft volgen resultaten van de fase IIa-combinatiestudie van lanifibranor met SGLT2-remmer empaglifozine (een goedgekeurd medicijn ter behandeling van type 2 diabetes) op patiënten met NASH en type 2 diabetes. Beide studies zullen interessante bijkomende data opleveren over de werking van lanifibranor.

Daarnaast moet normaal voor het jaareinde de laatste patiënt gerekruteerd zijn voor de fase III-studie, die interim-resultaten zou toelaten in de tweede helft van 2025. Bij gunstige resultaten zijn die de basis voor een voorlopige goedkeuringsaanvraag in Europa en de Verenigde Staten. De kaspositie van 87,7 miljoen euro volstaat nog tot eind 2023. Zonder tegenvallende studieresultaten dit jaar zullen we onze positie normaal aanhouden en ze wellicht aanvullen, zodra er meer zicht is op de volledige financiering van de fase III-studie. Een nieuwe licentie blijft op elk moment mogelijk. Gezien het enorme potentieel van lanifibranor, gaan we geduld oefenen. Koopwaardig voor de risicobewuste biotechinvesteerder (rating 1C).





