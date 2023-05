Lezersvraag: Is er nog hoop voor ValOre Metals?

Ik heb al jarenlang zonder succes ValOre Metals in portefeuille. Kan u nog eens een update geven?

Het Canadese grondstoffenexploratiebedrijf ValOre Metals heeft twee kernactiva. Vooreerst is er het Angilak-uraniumproject in de Canadese provincie Nunavut. Onder de vorige bedrijfsnaam Kivalliq Energy werd in 2013 op de Lac 50-trend van Angilak een reserve aangetoond van 43,3 miljoen pound uranium (U3O8) met een hoge uraniumconcentraatgraad van 0,69 procent. Vorige eigenaars spendeerden 30 miljoen Canadese dollar in het project en Kivalliq zelf investeerde 55 miljoen Canadese dollar tussen 2009 en 2016.

Eind 2021 profiteerde ValOre Metals van de heropleving in de sector om 11 miljoen Canadese dollar op te halen tegen 0,60 dollar per aandeel voor nieuwe exploratie op het uitgebreide project. Er werden een drietal van tien kansrijke gebieden getest op ertsrijke zones. Vooral de resultaten in Dipole en J4 West bleken beloftevol.

Het tweede project van ValOre Metals is het Pedra Branca Platinum Group Metals (PGM)- project in het noordoosten van Brazilië. De Canadezen kochten dit project in 2019. Er was een resourceschatting van 1,1 miljoen ounce palladium, platina en goud, met een gemiddelde ertsgraad van 1,22 gram per ton. Bovenop de 35 miljoen dollar die vorige eigenaars spendeerden, investeerde ValOre Metals in totaal 6,1 miljoen Canadese dollar sinds 2019 om in maart 2022 een verdubbeling van de resource te kunnen aankondigen tot 2,2 miljoen ounce palladium, platina en goud, met een gemiddelde ertsgraad van 1,06 gram per ton. De schatting is gebaseerd op zeven deelgebieden (tegenover vijf in de vorige studie), maar ook hier heerst de overtuiging dat er nog heel wat uitbreidingspotentieel is. Om dat potentieel te kunnen aantonen is er uiteraard heel wat geld nodig.

De twee projecten spelen in verschillende segmenten van de grondstoffensector, en dat maakt het een moeilijk beleggersverhaal. Daarom werd op 11 april 2022 een strategische review aangekondigd, die op 14 maart van dit jaar uitmondde in de aankondiging van de verkoop van Angilak aan Labrador Uranium, een klein Canadees uraniumexploratiebedrijf. In ruil ontvangt ValOre Metals 3 miljoen Canadese dollar en 100 miljoen nieuw uit te geven aandelen Labrador Uranium, goed voor een tegenwaarde van 40 miljoen. Parallel haalde ValOre 3,6 miljoen Canadese dollar op tegen 0,2 dollar per aandeel, nadat in augustus 2022 2,9 miljoen werd opgehaald tegen 0,4 dollar. De aandeelhouders van ValOre Metals zullen pro rata de nieuwe aandelen van Labrador Uranium ontvangen, een kapitaalvermindering die de Belgische fiscus wel eens als een dividenduitkering kan beschouwen en waarop dus 30 procent roerende voorheffing kan worden geheven. De transactie zal normaal in het tweede kwartaal worden afgerond.

U kunt nog even afwachten, maar helaas zouden we vóór de afronding van de transactie uw positie verkopen. U kunt eventueel nadien Labrador Uranium kopen, want we blijven overtuigd dat Angilak de komende jaren aanzienlijk in waarde zal stijgen, gestuwd door de uraniumstierenmarkt. Het Pedra Branca-project is ons minder genegen. We verlagen het advies (tijdelijk?) naar verkopen (rating 3C).