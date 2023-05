Lezersvraag: hoe in biotech beleggen met beperkt risico?

Ik wil graag in biotech investeren zonder het risico van individuele aandelen te nemen. Wat raadt u aan: een tracker kopen of een belegging in gespecialiseerde beursgenoteerde holdings?

Beleggen in individuele biotechaandelen is een risicovolle aangelegenheid die niet bij elk beleggersprofiel past. Nochtans is biotech een uitermate dynamisch en beloftevol segment van de gezondheidszorg, die een plaats verdient in een gespreide portefeuille. De goedkoopste manier om in de sector te beleggen is een tracker of ETF kopen, die de index schaduwt van de biotechaandelen die noteren op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

Een goede ETF die in België kan worden aangekocht, is de Invesco Markets Nasdaq Biotech UCITS ETF met als ticker SBIO en ISIN-code IE00BQ70R696. Het jaarlijkse kostenpercentage bedraagt 0,40 procent. De ETF noteert in Amerikaanse dollar op de beurs van London (koers 43,23 dollar) en in euro op Euronext Amsterdam (39,08 euro). De tracker steeg de voorbije vijf jaar met 44,5 procent, de voorbije drie jaar met 8,2 procent en het afgelopen jaar met 4,9 procent.

Een tweede mogelijkheid zijn investeringen in beursgenoteerde holdings. BB Biotech is allicht de bekendste naam. Het aandeel noteert op de Zwitserse beurs met als ticker BION en ISIN-code CH0038389992. Het verzevenvoudigde tussen 2010 en 2018, maar strandde de voorbije vijf jaar op een cumulatief rendement uitgedrukt in euro van 10,2 procent, -5,4 procent de voorbije drie jaar en -13,6 procent het afgelopen jaar. Het fonds bezat op 31 maart 29 posities. De grootste drie zijn Ionis Pharmaceuticals (11,9% van de portefeuille), argenx (11,5%) en Vertex Pharmaceuticals (10%). De jaarlijkse kosten bedragen 1,1 procent. Het aandeel noteerde op 3 mei met een premie van 13,8 procent op de nettoactiefwaarde (in euro).

HBM Healthcare Investments noteert eveneens op de Zwitserse beurs met ticker HBMN en ISIN-code CH0012627250. De return bedroeg over de voorbije vijf jaar een sterke 58,9 procent, 8,8 procent de jongste drie jaar en -9,1 procent het afgelopen jaar. De markt kleefde eind april een historisch hoge korting op de intrinsieke waarde van 17,8 procent wegens zorgen over de grootste participatie (Cathay Biotech, 18,6%) en een aanval door shorters op de derde grootste positie (Harmony Biosciences, 6,2%). De jaarlijkse kosten bedragen 1,5 procent.

Een derde mogelijkheid is een biotechfonds kopen. Polar Capital Funds Biotechnology Fund doet het heel goed. Het fonds noteert op Euronext Dublin met ISIN-code IE00B3WVRB16. Sinds de oprichting op 31 oktober 2013 haalde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 18,1 procent tegenover 10,1 procent voor de Nasdaq Biotech-index. De voorbije vijf, drie en één jaar bedroeg het rendement in euro respectievelijk 84,6 procent, 59,9 procent en 4,1 procent. Op 31 maart waren de grootste posities drie Vertex Pharmaceuticals (6,5%), Regeneron Pharmaceuticals (6%) en Seagen (5%). Het jaarlijkse kostenpercentage bedraagt 1,61 procent.

Van bovenstaande opties gaat onze voorkeur naar het Polar Capital Biotechnology-fonds, gevolgd door de ETF, BB Biotech en HBM Healthcare Investments.