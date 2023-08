Lezersvraag: Heeft de coup in Niger een impact op de uraniummarkt?

Hoe schatten jullie de gevolgen in van de staatsgreep in Niger voor de uraniummarkt, en meer specifiek voor portefeuillewaarde NexGen Energy die de jongste weken goed presteerde?

De militaire staatsgreep van 26 juli in Niger stort het land niet voor het eerst in een periode van onzekerheid. Niger was tot 2015 de op drie na grootste uraniumproducent ter wereld. De eerste mijn werd onder meer door het Franse bedrijf Orano (het vroegere Areva) opgestart in 1971 en was al die tijd een belangrijke uraniumleverancier voor de Franse kerncentrales. Na het beëindigen van de productie in Cominak in 2021 levert Niger nog 5 procent van de wereldproductie. Hoewel politieke onrust in het verleden nooit heeft geleid tot langdurige productieonderbrekingen, komt de coup bijzonder ongelegen voor Goviex Uranium en Global Atomic. Beide zijn volop in onderhandeling over het financieringspakket voor de bouw van een nieuwe mijn in Niger. De bouw van het Dasa-project van Global Atomic zat op schema om vanaf 2025 gedurende de eerste twaalf jaar gemiddeld 4,5 miljoen pond uranium (U3O8) te produceren, ongeveer 3,5 procent van de wereldjaarproductie. Het is het project met de hoogste ertsgraad buiten Saskatchewan, de mijnbouwprovincie in Canada waar NexGen Energy actief is. Global Atomic zal de ontwikkeling van Dasa voorlopig met zes tot twaalf maanden vertragen, met een reëel risico op een langer uitstel. Het risico is duidelijk bovengemiddeld, maar bestaande posities mogen wel worden aangehouden. De CEO en hoofdaandeelhouder Stephen Roman is heel ervaren, en Dasa is een topproject waarin de overheid zelf 20 procent aanhoudt.

Om echt te spreken van een zware klap voor de uraniumsector is het gewicht van Niger op wereldvlak te klein, maar het maakt wel duidelijk dat de dringende opstart van nieuwe grote uraniummijnen met heel wat risico’s gepaard gaat, waarbij een later dan voorziene opstart meer de regel dan de uitzondering is. Het is dan ook geen toeval dat de coup in Niger tot een koersopleving leidde van de uraniumbedrijven die niet actief zijn in Afrika. Onder meer de portefeuillewaarde NexGen Energy steeg sindsdien met 10 procent. Zoals het hoort in de nog vroege fase van de uraniumstierenmarkt, is Cameco als grootste speler de absolute sterkhouder. Het is evenwel duidelijk dat het Arrow-project van NexGen Energy zo cruciaal is voor de uraniumsector dat het aandeel een plaats zal vinden in de portefeuilles van de grote investeerders en vroeg of laat een overnamekandidaat wordt voor een mijnbouwreus. Arrow zal gedurende de initiële levensduur van 10,7 jaar jaarlijks gemiddeld 21,7 miljoen pond uranium produceren en is daardoor een onmisbare schakel om het uraniumaanbodtekort gedeeltelijk op te vullen. Een gedetailleerde tijdslijn is er niet, maar allicht start de eerste productie in 2027 of 2028.

Het verband met de gebeurtenissen in Niger is beperkt, maar een ander bijzonder gunstig gegeven is dat de uraniumspotprijs naar het hoogste niveau van de voorbije twaalf maanden is geklommen, ondanks de typische zomerluwte en de al maandenlange afwezigheid van het Sprott Physical Uranium Trust op de spotmarkt. Technisch bekeken lijkt NexGen Energy klaar voor een koersuitbraak boven 5 dollar per aandeel. Koopwaardig (rating 1C).





