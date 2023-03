Lezersvraag: Blijft Equinox Gold een favoriet?

Geldt het aandeel van Equinox Gold nog steeds als een kanshebber? De koers blijft heel volatiel.

Dat we de Canadese gouddelver Equinox Gold als favoriet voor 2023 selecteerden, was gebaseerd op drie elementen. In eerste instantie moet Equinox Gold de markt overtuigen dat de bouw van het Canadese Greenstone-goudproject op tijd en binnen het budget zal worden opgeleverd. Op basis van de jongste update zit alles op schema voor een productiestart vanaf de eerste helft van 2024. Maar de markt lijkt nog altijd een vertraging en/of een budgetoverschrijding te verwachten, met de bijbehorende noodzaak aan extra kapitaal. Equinox beschikte eind 2022 over 370 miljoen dollar liquiditeiten, waarvan 200,8 miljoen cash. De nettoschuld steeg in 2022 van 235,2 miljoen naar 627,3 miljoen dollar. Uit het beperkte aandelenuitgifteprogramma (ATM) van maximaal 100 miljoen dollar (huidige beurswaarde 1,08 miljard dollar) werd tot nu 25 miljoen geput. De bedoeling blijft de aandelenuitgiften tot het absolute minimum te beperken. Wel verkopen de Canadezen regelmatig belangen in andere bedrijven. Zo werden 15,5 miljoen aandelen van Solaris Resources verkocht voor 71,9 miljoen dollar en zal de verkoop van een deel van het belang in i-80 Gold 32 miljoen Canadese dollar opleveren, mogelijk nog oplopend tot 52 miljoen. Theoretisch kan nog voor 180 miljoen dollar ten gelde worden gemaakt. Dit jaar zal Equinox 277 miljoen dollar investeren in Greenstone.

Een tweede element was de verwachte productiestijging in 2023, gecombineerd met een daling van de productiekosten. Het vierde kwartaal was sterk met een productie van 150.439 troyounce goud en 1.523 dollar productiekosten per troyounce. Dat leverde een gezuiverde bedrijfskasstroom of rebitda van 74,7 miljoen dollar op en een nettowinst van 22,6 miljoen dollar. Op jaarbasis gaf dat een groepsproductie van 532.319 troyounce goud, hoge productiekosten van 1.622 dollar per troyounce, een rebitda van 168,7 miljoen dollar en een nettoverlies van 106 miljoen. Voor 2023 mikt Equinox op een productie van 555.000 à 625.000 troyounce goud tegen een kostprijs van 1.575 à 1.695 dollar per troyounce. Greenstone zal op kruissnelheid 240.000 troyounce goud opleveren tegen een kostprijs van 860 dollar per troyounce. De productie voor 2023 valt lager uit dan we verwachtten (richting 650.000 troyounce), al is de oorzaak vooral de bewust tijdelijk lagere productie in de Amerikaanse Mesquite-mijn om kosten te besparen. De kosteninflatie speelt in 2023 een volledig jaar, maar zou vanaf de tweede jaarhelft afnemen tot 1.530 dollar per troyounce).

Het derde element dat Equinox, gezien de hoge kostenstructuur, nodig heeft om dit jaar zijn favorietenrol waar te maken, is een hogere goudprijs. Op dat gebied is het nog afwachten, maar we zien nog altijd bovengemiddelde kansen. Ondanks het wat mindere nieuws van de productie- en kostenprognose blijft het bedrijf vooralsnog op schema om te kunnen uitblinken. Hoofdaandeelhouder Ross Beaty klonk in een recent interview vol vertrouwen over de slaagkansen van Equinox Gold. Het aandeel blijft dan ook koopwaardig (rating 1C) en we willen onze positie in de voorbeeldportefeuille aanvullen.





