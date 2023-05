Lezersvraag: behoudt u het volledige vertrouwen in Greenyard?

Greenyard keert opnieuw een dividend uit. Zijn alle financiële zorgen nu van de baan?

Op de volledige cijfers is het wachten tot 14 juni, maar de groente- en fruitgigant Greenyard maakte op 8 mei voorlopige jaarcijfers bekend over het boekjaar 2022-2023, dat werd afgesloten op 31 maart. Die lagen grotendeels in lijn van de verwachtingen. De omzet groeide op een vergelijkbare basis met 8 procent tot 4,64 miljard euro. In de eerste jaarhelft was er een vergelijkbare groei met 7,3 procent tot 2,27 miljard euro. Na negen maanden viel die groei, met een omzet van 3,38 miljard euro, licht terug tot 7,2 procent. De recurrente bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen) bleef met 167 miljoen euro licht boven het cijfer van het vorige boekjaar (166,5 miljoen) en boven de gemiddelde analistenverwachting (162,5 miljoen). Na zes maanden stond de teller op een rebitda van 80,4 miljoen, een daling met 2,7 procent tegenover de eerste helft van het vorige boekjaar. De rebitda-marge daalde van 3,8 naar 3,5 procent. Op jaarbasis is er een rebitda-marge van 3,6 procent. De nettowinst viel terug van 16,9 miljoen euro vorig jaar naar 10 miljoen, waarvan 7,1 miljoen in de eerste jaarhelft werd geboekt.

Belangrijk is de verdere daling van de nettoschuld, van 303,6 miljoen euro op 31 maart 2022 naar ongeveer 280 miljoen. De schuldgraad, de verhouding tussen de nettoschuld en de rebitda, daalde van 2,4 naar 2,2 keer. Op 31 maart 2019 bedroeg de schuldgraad nog een hoge 7,2 keer, op basis van een nettoschuld van 456,3 miljoen euro. De stevige daling van de schuldgraad laat, in combinatie met de stabielere volumes en marges van het succesvol geïntegreerde bedrijfsmodel met de grote retailers (74% van de omzet), toe om voor het eerst sinds 2018 opnieuw een brutodividend van 0,1 euro per aandeel voor te stellen (brutorendement van 1,5%). Daarmee realiseert de groep het voornemen in zijn strategische plan om het dividend te hervatten.

Greenyard maakte van de gelegenheid ook gebruik om concrete prognoses voor de komende jaren aan te kondigen. Voor het lopende boekjaar verwacht het een omzet van 4,9 miljard euro (+5,6%, gemiddelde verwachting van 4,84 miljard) en een rebitda van 175 à 180 miljoen (een stijging van 4,8 à 7,8%, consensus van 177 miljoen). Voor het boekjaar 2025-2026 schoof Greenyard een omzet van 5,4 miljard euro naar voren (consensus van 5,12 miljard euro) en een rebitda van 200 à 210 miljoen (200 miljoen). Die rebitda-vork was eerder voor het boekjaar 2024-2025 verwacht, maar had Greenyard losgelaten vanwege de lastige economische omstandigheden.

De markt apprecieerde de update, die getuigt van een toenemend vertrouwen in de toekomst. Het enorme schuldenprobleem dat in 2019 Greenyard richting de afgrond dreef, is volledig onder controle. De marges blijven als vanouds beperkt, maar zijn onder het nieuwe bedrijfsmodel van CEO Marc Zwaaneveld wel stabieler geworden. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1B).





