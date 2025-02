Klein kan weer fijn zijn: small- en midcaps zijn toe aan een comeback

De small- en midcaps hebben enkele teleurstellende jaren achter de rug. Dat kan nu veranderen.

Nu de grote Amerikaanse technologieaandelen de debatten op de beursvloer domineren, vergeten we weleens dat de kleine en middelgrote kapitalisaties gedurende meer dan twee decennia voor de meest sprankelende beursprestaties zorgden, vooral doordat hun omzet en hun winst veel sneller groeien dan die van grote bedrijven.

De afgelopen drie jaar zijn de smallcapindices echter achtergebleven. In Europa noteren ze vandaag op historisch lage niveaus tegenover largecaps. “De coronapandemie heeft een grote impact gehad op dat soort bedrijven”, zegt Benjamin Griffiths, internationaal smallcapfundmanager bij T. Rowe Price. “Tussen februari 2001 en december 2019 presteerden de smallcapindices 98 procent van de tijd beter dan wereldindices. Die waarderingspremie is volledig verdwenen.”

Kleine bedrijven zijn vaak minder goed bestand tegen economische en geopolitieke schokken. Hun lage liquiditeit stelt hen ook meer bloot aan veranderingen van het sentiment op de financiële markten, vooral in tijden van hoge volatiliteit, zoals na de Russische invasie in Oekraïne. Europese smallcaps zijn bovendien gevoeliger voor valutaschommelingen, vooral als ze goederen moeten importeren om op hun binnenlandse markt te verkopen.

De stijgende rente heeft het voor kleine bedrijven ook moeilijker gemaakt om toegang te krijgen tot de kredietmarkt. En ze zagen hun financiële kosten stijgen als ze hadden geleend tegen een variabele rente, wat kleine en middelgrote bedrijven vaak doen.

‘De slechte beursprestaties van Amerikaanse small- en midcaps werden niet veroorzaakt door slechte resultaten, maar door het scepticisme van de markt’ Gregory Spiegel, Neuberger Berman

“De slechte beursprestaties van Amerikaanse small- en midcaps werden niet veroorzaakt door slechte resultaten, maar door het scepticisme van de markt over de duurzaamheid van de resultaten, waardoor die beleggingscategorie een zeer aanzienlijke korting kreeg tegenover largecaps”, zegt Gregory Spiegel, manager van het Neuberger Berman US Small Cap-fonds.

“In Europa presteerden smallcaps beter dan largecaps, tot de pandemie uitbrak”, bevestigt Boris Albert, global head of Active Allocation bij HSBC Asset Management. “Ze worden nu verhandeld met een korting op hun historische waardering, wat een aantrekkelijk instapmoment kan betekenen, vooral als bepaalde onzekerheden afnemen.”

Europa boven

Volgens Bart Geukens, de beheerder van het DPAM – Equities Europe Small Caps Sustainable-fonds, zijn er echter tekenen dat de komende maanden een ommekeer mogelijk is. “De afnemende inflatie, de stabilisatie van de toeleveringsketens en de verwachte veranderingen in het monetaire beleid suggereren dat smallcaps kansen kunnen bieden voor beleggers.”

Fondsbeheerders benadrukken ook de impact van meer fusies en overnames, waarvan de overgrote meerderheid bij de kleine en middelgrote ondernemingen gebeuren. Door de hoge rentetarieven was het aantal deals sinds 2022 aanzienlijk gedaald, maar nu verwachten ze opnieuw meer fusies en overnames, en dus groeiende bedrijven.

Europese aandelen zijn over het algemeen goedkoper dan Amerikaanse. Maar de regio zou kunnen profiteren van een gunstiger klimaat, zoals een oplossing voor de oorlog in Oekraïne of een nieuwe Duitse regering die het bedrijfsleven goedgezind is. Nick Sheridan, fondsbeheerder van het Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies-fonds, zegt daarover: “Er zijn veel redenen om aan te nemen dat mensen op korte termijn positiever worden over Europese bedrijven en hun winstgevendheid, waardoor ze bereid zijn meer te betalen voor dat soort aandelen.”

Een positieve factor voor Europese smallcaps is de versoepeling van de belangrijkste rentetarieven, die wellicht in 2025 zal aanhouden. James Ogilvy, de beheerder van het Lazard Small Caps Euro-fonds, merkt echter op dat de gunstige impact doorgaans pas na enkele kwartalen merkbaar wordt. “In 2001, 2008 en 2011 moesten we iets meer dan zes maanden wachten na de eerste renteverlaging door de ECB voordat we in Europa een significant betere prestatie zagen van smallcaps tegenover largecaps.”

James Ogilvy meent dat we de Europese productie-indices de komende maanden goed in de gaten moeten houden om een gunstiger klimaat voor Europese smallcaps te ontdekken.

Verenigde Staten

Maar niet alleen in Europa kunnen de vooruitzichten voor kleine en middelgrote kapitalisaties verbeteren. De normalisatie van de winstgroei voor grote technologiebedrijven zou gunstig moeten zijn voor smallcaps, die hun winstgroei wellicht hoog kunnen houden. Benjamin Griffiths wijst erop dat de beste internationale vooruitzichten voor Britse small- en midcaps zijn, die weinig last hebben van de zwakke Britse economie. Ook Japanse small- en midcaps staan in de belangstelling, omdat zij profiteren van de verbeterende vooruitzichten voor de consumentenbestedingen en de loongroei in hun land.

Tot slot wijzen beheerders die gespecialiseerd zijn in Amerikaanse smallcaps op nog factoren die deze beleggingscategorie gunstig gezind zijn. “De vooruitzichten zijn vandaag beter dan ze in de afgelopen jaren zijn geweest”, zegt Geoff Dailey, de beheerder van het Amerikaanse Small Cap-fonds van BNP Paribas. “De koers-winstverhoudingen voor smallcaps zijn nog altijd laag in vergelijking met die van de largecaps, maar de winsten zouden robuust moeten groeien in 2025 (+42%) en 2026 (+36%), met een economie die gedreven zal blijven worden door een groot begrotingstekort.”

‘Beleggen in small- en midcaps van hoge kwaliteit heeft aantrekkelijke rendementen opgeleverd, omdat die bedrijven economische stormen beter doorstaan’ Bart Geukens, DPAM

Het segment kan ook profiteren van de trend om bedrijven naar de Verenigde Staten te verplaatsen, een beweging die wordt versterkt door de maatregelen die de regering-Trump overweegt. Geoff Dailey wijst op de invoering van wetgeving in de Verenigde Staten die “direct ten goede komt aan Amerikaanse smallcaps met een grote blootstelling aan binnenlandse investeringen”, met kansen in segmenten zoals hardware, software, materialen en zelfs nutsbedrijven.

Voor Gregory Spiegel is de terugkeer van productieketens ook een belangrijke factor in zijn hernieuwde optimisme voor Amerikaanse small- en midcaps. “Voor kleine bedrijven die meer dan 80 procent van hun omzet in de Verenigde Staten genereren, is dit een buitengewone groeikans. De aanpak van de nieuwe regering, die van plan is de Amerikaanse productie te bevoordelen en de regelgevende beperkingen te verminderen, is een andere zeer gunstige factor voor de groei van dit segment.”

Tot slot zou de verlaging van de belasting op bedrijfswinsten ook direct ten goede moeten komen aan kleine bedrijven, die minder mogelijkheden hebben om belasting op hun winsten te ontwijken.

Kwaliteit

De fondsmanagers hebben een voorkeur voor kwaliteitsbedrijven. Nick Sheridan heeft aan het roer van het Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies-fonds laten zien dat hij in staat is door moeilijke omstandigheden te navigeren, met een rendement van meer dan 14 procent op jaarbasis over de afgelopen vijf jaar. “Ik ga op zoek naar kwaliteitsbedrijven met een duurzaam rendement op het eigen vermogen, tegen een waardering die deze veerkracht niet weerspiegelt. Bijna al onze prestaties op lange termijn komen voort uit onze selectie van individuele aandelen, met een zeer lange houdperiode. We kopen geen aandelen om ze na een paar weken weer te verkopen. Onze ambitie is ze te houden zolang het economisch levensvatbaar is en de waardering mij een hoge veiligheidsmarge geeft.”

Bart Geukens richt zich ook op kwaliteit, met name bedrijven met duurzame concurrentievoordelen tegen aantrekkelijke waarderingsniveaus. Ze moeten ook duurzame groeivooruitzichten hebben op lange termijn en opereren op aantrekkelijke markten die minder blootgesteld zijn aan regelgevingsrisico’s of oneerlijke en felle concurrentie uit het buitenland. “Historisch gezien heeft beleggen in small- en midcaps van hoge kwaliteit aantrekkelijke rendementen opgeleverd, omdat die bedrijven economische stormen beter doorstaan. Ze zetten hun sterke punten vaak om in een hoog en/of stijgend rendement op hun geïnvesteerd kapitaal. Dat geeft hen de middelen om die cash op het juiste moment te herinvesteren.”

Op zoek naar kansen

Tot slot is er een brede consensus over de noodzaak om actief op zoek te gaan naar kansen. Volgens Gregory Spiegel “hebben veel kleine bedrijven een hoge schuldenlast of ze zijn verlieslatend. Er is een duidelijk voordeel voor actieve managers die bedrijven identificeren die in staat zijn hoge kasstromen te genereren.”

“Wij geloven dat actief beheer heel belangrijk is voor beleggen in smallcaps”, voegt Benjamin Griffiths toe. “Het is belangrijk de winnaars van de verliezers te onderscheiden en blootstelling te vermijden aan bedrijven die op lange termijn geld zullen verliezen. Actieve managers hebben over het algemeen heel goed gepresteerd als de marktconcentratie vermindert, bijvoorbeeld toen de internetzeepbel barstte in 2000.” Griffiths ziet tekenen dat de dominantie van Amerikaanse techmegacaps begint af te nemen.