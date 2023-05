Bedrijven achter de beurzen boeren goed

Als andere bedrijven het moeilijk hebben, beleven de bedrijven waarbij ze een notering hebben gouden tijden.

Economisch zware tijden leiden tot onrust op de beurs. Onrust zet beleggers aan tot transacties en dat betekent dat de handelsvolumes op de beurs omhoog gaan. Dat is goed voor de winstgevendheid van beurzen. We tippen drie beursbedrijven met goede vooruitzichten.

Tip 1: CME Group

CME Group is de grootste derivatenbeurs ter wereld met een marktkapitalisatie van 62 miljard euro. Het bedrijf biedt opties en futures aan op de belangrijkste vermogenscategorieën: aandelenindices, rentetarieven, valuta, cryptomunten, vastgoed, OTC-handel, energie en landbouwproducten. Maar CME heeft ook beleggingen die sterk in opkomst zijn, zoals weerfutures, waarmee klimaatrisico’s zijn af te dekken. Zulke beleggingen doen het goed in tijden van inflatie. In de cijfers van CME is goed te zien dat beleggers meer handelen in tijden van crisis. In 2007 had CME een vrije kasstroom van 607 miljoen dollar. Die schoot het jaar erna met ruim 60 procent omhoog naar 997 miljoen dollar.

Maar de beurskoers gaat altijd eerst mee naar beneden. Zo zakte het aandeel CME in 2008 van 103,82 naar 32,47 dollar (-69%). Het herstel was vanaf dat moment wel zeer sterk. In de eerste zes maanden van 2009 kwam er 64 procent bij de koers, terwijl de S&P500 in die periode met 5 procent steeg. Nu is er iets soortgelijks aan de hand. Het record uit 2022 was 250,27 dollar en CME staat nu op ongeveer 185 dollar. De bedrijfsprestaties van CME zijn sterker dan ooit, maar de aandelen staan 25 procent onder hun hoogste koers. Een instapmoment.

Wanneer de beurzen volatiel zijn, dan zijn de bedrijfscijfers van CME ongekend goed. Extra geld kan CME niet gebruiken en dat wordt dan ook volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders. In 2020 kregen beleggers in CME een extra dividend van 2,50 dollar per aandeel. In 2021 groeide dat extra dividend aan tot 3,25 dollar en vorig jaar tot 4,50 dollar. Naast het speciale dividend is er ook een groeiende reguliere dividenduitkering. Dat staat voor 2023 op 4,40 dollar.

Tip 2: TMX

Waar CME de meest waardevolle beurs van onze drie tips is, is de beurs van Canada (TMX) met een beurswaarde van 5 miljard euro de kleinste. Op de Toronto Stock Exchange staan relatief veel aandelen genoteerd uit de sector grondstoffen. We hebben al enkele keren aangegeven dat we aan een nieuwe grondstoffensupercyclus zijn begonnen en die kan gemakkelijk tien jaar duren. Stijgende grondstofprijzen zijn goed voor de beurs van Canada.

Gemeten naar het totaalrendement van de genoteerde aandelen heeft TMX het afgelopen jaar goed gepresteerd. TMX had over de afgelopen twaalf maanden een gemiddeld rendement van 1 procent, waar CME uitkwam op -11 procent. De goede prestaties hebben ervoor gezorgd dat de verhouding tussen de vrije kasstroom en de beurswaarde het afgelopen jaar gelijk is gebleven op 4,8 procent. De beurskoers staat per saldo ongeveer gelijk en ook de vrije kasstroom is met ongeveer 275 miljoen dollar constant. Vorig jaar was het zevende jaar op rij waarin het aantal nieuwe beursnoteringen groeide.

In vergelijking met andere beurzen in de wereld presteert TMX goed. Het bedrijf is wereldwijd het nummer twee in het aantrekken van buitenlandse bedrijven en ook in het aantal nieuwe durfkapitaalondernemingen. Het lukt TMX het best om die jonge bedrijven te laten groeien tot een volwaardige beursnotering.

Tip 3: Euronext

Euronext heeft een beurswaarde van 8 miljard dollar en heeft het grootste aantal genoteerde aandelen in Europa. De beurs is de grootste wereldwijd voor schuldpapier. Euronext heeft net als CME deze eeuw al elk jaar een positieve vrije kasstroom gehad. Dat betekent dat er elk jaar, nadat alle kosten zijn betaald en alle investeringen voor de toekomst zijn gedaan, geld overblijft.

Euronext heeft van de drie de meeste schulden. Dat komt omdat het bedrijf in 2021 Borsa Italiana heeft gekocht. In 2021 was de verhouding tussen de nettocash en de bedrijfskasstroom (ebitda) 4,0 en dat is inmiddels alweer gedaald naar 2,1. Die snelle terugloop illustreert wat voor cashmachines beurzen zijn. Euronext heeft zijn hoogste koers in 2021 neergezet en is sindsdien gedaald met 31 procent. In 2021 had Euronext een vrije kasstroom van 532 miljoen euro en in 2022 was dat 578 miljoen euro.

In een negatief beursklimaat zullen TMX en CME beter presteren, maar ook het aandeel van Euronext zal het dan beter doen dan bedrijven in andere sectoren. Euronext zal waarschijnlijk beter presteren dan TMX en CME als er geen crisis komt, gelinkt aan inflatie en grondstoffen.