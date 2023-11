Is Montage Gold nog altijd een grote belofte?

Het is de jongste tijd rustig rond Montage Gold. Blijven jullie enthousiast over het potentieel?

Het Canadese goudexploratiebedrijf Montage Gold is actief in Ivoorkust. Het management kennen we van twee succesvolle mijnbouwverhalen in Afrika. Het meest spraakmakende was Red Back Mining, dat er onder leiding van Rick Clark en met de financiële steun van de succesvolle Lundin-groep in slaagde tussen 2002 en 2010 een beurswaarde van 50 miljoen dollar om te toveren in een verkoop voor liefst 7,1 miljard aan Kinross Gold. Centraal stond de Tasiast-mijn in Mauritanië, maar Red Back had ook exploratieprojecten in Ivoorkust. Die projecten kwamen in 2017 voor minder dan 10 miljoen dollar in handen van Orca Gold, het volgende project van Clark en de Lundin-groep.

Vermits Orca Gold zich concentreerde op de ontwikkeling van Block-14 in Soedan, werden de exploratieprojecten in Ivoorkust in 2019 ondergebracht in een apart bedrijf: Montage Gold. Hoewel veel minder lucratief dan de verkoop van Red Back Mining, werd Orca Gold in 2022 ondanks een fel tegenzittende conjunctuur en het lastige politieke klimaat in Soedan succesvol verkocht aan Perseus Mining. Door die overname is Perseus Mining, zelf actief in Ivoorkust, met 17,8 procent de grootste aandeelhouder van Montage Gold. De Lundin-groep bezit 9,7 procent en Sandstorm Gold 5,2 procent. Vorig jaar verwierven Barrick Gold (8,4%) en Endeavour Mining (3,6%) een belang nadat Montage Gold een uitgebreid exploratiegebied had overgenomen. In totaal zit ruim 50 procent van het kapitaal in vaste handen.

Afgemeten aan het beperkte aantal persberichten is het inderdaad rustig rond Montage Gold. Niets is echter minder waar. Het uitermate ervaren team rond topman Clark werkt koortsachtig naar een definitieve investeringsbeslissing volgend jaar voor het bouwen van het Koné-goudproject. Koné rapporteerde in februari 2022 een eerste reserveschatting van 3,42 miljoen troyounce (0,66 gram per ton ertsgraad), met een actuele waarde van de toekomstige kasstromen van 746 miljoen dollar bij 1.600 dollar per troyounce goud, oplopend tot 1,37 miljard bij 2.000 dollar. De huidige beurswaarde is 90 miljoen dollar. Om het project nog aantrekkelijker te maken worden satellietprojecten met hogere ertsgraden in de directe omgeving van Koné onderzocht. Rond het jaareinde volgt een definitieve haalbaarheidsstudie die de resources zullen opnemen van een eerste satellietgebied (Gbongogo Main), dat in september een geschatte resource rapporteerde van 559.000 troyounce goud met een veel hogere ertsgraad van 1,45 gram per ton.

Koné groeit richting 5 miljoen troyounce goud resources, het grootste nog niet ontwikkelde project in West-Afrika. Montage Gold is gestart met het zoeken van de financiering voor de bouw van Koné (geschatte kostprijs 544 miljoen dollar). Tegen volgende zomer zouden alle vergunningen moeten binnen zijn, zodat de bouw eind 2024 kan starten. We mikken samen met het management van Montage Gold op een succesvolle verkoop aan een grotere speler. Op basis van de kwaliteit van het team en de aandeelhouders beschouwen we het neerwaartse risico relatief beperkt, terwijl in de betere edelmetalenomgeving die we de komende jaren absoluut verwachten een fors hogere koers realistisch is. Koopwaardig (rating 1C).