Is er nog hoop voor bpost- en Proximus-aandeelhouders?

Is er nog enige reden om bpost en Proximus in portefeuille te houden?

Het minste dat we kunnen stellen is dat de aandeelhouders van bpost en Proximus de jongste jaren forse koersverliezen hebben moeten slikken. Het aandeel van Proximus viel sinds de piek van 35,88 euro in 2015 met ruim 75 procent terug. Het riante dividend, jarenlang 1,5 euro bruto per aandeel en sinds 2020 nog 1,2 euro bruto, is een magere troost. De Bel 20-index noteert over dezelfde periode per saldo nagenoeg ongewijzigd. Het aandeel van bpost piekte begin 2018 nog op 28,30 euro, een uitloper van het enthousiasme over de overname van het Amerikaanse Radial in 2017. Sindsdien kende het aandeel een terugval van ruim 80 procent.

Bpost slaagde er vorig jaar in de schade van de stijgende loonkosten, de pittige concurrentie en het aangetaste consumentenvertrouwen redelijk goed te beperken. De omzet steeg met 1,5 procent, terwijl de bedrijfswinst (ebit) strandde op 278,5 miljoen euro. Dat is een daling met 20 procent tegenover het coronajaar 2021, maar uiteindelijk nog dicht bij de oorspronkelijke vork van 280 à 310 miljoen. Voor 2023 wordt door het volledige jaareffect van de kosteninflatie op een ebit van 240 à 260 miljoen euro gerekend. Het brutodividend van 0,40 euro per aandeel (totale kostprijs: 80 miljoen euro) betekent een uitkering van 33 procent van de winst. Bpost kan dat comfortabel betalen, gezien de royale vrije kasstromen (400 miljoen euro in 2022). Ondanks tegenwind op de korte termijn zijn de logistieke activiteiten van Radial in Noord-Amerika voor de groep de wissel op de toekomst, om de blijvende daling van het traditionele postvolume op te vangen.

Als gevolg van de volledig nieuwe beursomgeving, met de terugkeer van inflatie en de ommekeer van het monetair beleid (hogere rentetarieven), verwachten we dat de waarde-aandelen na jaren van mindere prestaties de komende jaren beter zullen presteren dan de groeiwaarden. Bpost buitengooien tegen een verwachte koers-winstverhouding van 5 en met een dividendrendement van 8 procent zouden we dan ook niet doen (koopwaardig, rating 1B).

Hetzelfde argument speelt stilaan ook voor de telecomsector, die de voorbije vijftien jaar bijna consistent en dus extreem achterbleef op de beursindexen. De uitdagingen voor Proximus zijn genoegzaam bekend. De combinatie van een beperkte groei door de toenemende concurrentie en stijgende kosten en grote investeringen voor het uitrollen van het glasvezelnetwerk en van 5G mobiel internet zet een rem op de winstgroei. Die factoren zullen ook in 2023 blijven spelen, met een verwachte daling van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 3 procent. 2023 wordt het piekjaar op het gebied van investeringen (1,3 miljard euro), en Proximus verwacht per saldo tegen 2025 een nagenoeg stabiele omzet en winst tegenover 2022. De sector trekt sinds kort activistische investeerders aan, een signaal dat steeds meer marktpartijen waarde zien in de verguisde telecomsector. Tegen 7 keer de verwachte winst 2023 en 3 keer de verwachte ebitda blijft het aandeel koopwaardig (rating 1B). Het brutodividend halveert vanaf het kalenderjaar 2025 naar 0,6 euro per aandeel, of tegen de huidige koers nog steeds een brutorendement van 7,1 procent.