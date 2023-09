Hebt u nog vertrouwen in Corbion?

Ik hoorde lange tijd gunstige berichten over Corbion, en toen heb ik ook dat aandeel gekocht. Maar dit jaar is de koers zowat 30 procent gezakt. Is er reden tot ongerustheid?

Ondanks een verlaging van de winstverwachting reageerden de beleggers positief op de halfjaarcijfers van Corbion. Het biochemiebedrijf ziet de vraag naar bioplastics langzaam uit het slop komen. In het tweede kwartaal steeg de omzet in lijn met de verwachtingen met 3 procent, naar 378,4 miljoen euro. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) kwam 3 procent lager uit, op 48,4 miljoen euro. Dat was onder de marktconsensus van 51,2 miljoen.

Corbion stelde bovendien de verwachtingen voor het jaar neerwaarts bij. In het kernbedrijf komt de autonome omzetgroei uit op circa 5 procent en niet langer op 7 tot 10 procent. Voor bijzondere posten stijgt de ebitda met 15 à 20 procent, waar eerder op zowat 20 procent was gemikt. Volgens Corbion herstellen de volumes minder snel dan verwacht. In de voedingsdivisie bouwen de klanten nog altijd hun voorraden af, terwijl door de hoge inflatie ook de consument het laat afweten. Daarnaast blijft de vraag uit de elektronicamarkt en de chipindustrie zwak. De verlaagde outlook is een domper, want na het eerste kwartaal werd de verwachting juist opgetrokken. Het komt het vertrouwen in de directie niet ten goede.

De koers is dit jaar inderdaad al met 30 procent gedaald en heeft al veel slecht nieuws verwerkt. Het aandeel veerde zelfs wat op na de publicatie van de tegenvallende cijfers. Dat komt vooral doordat Corbion meent dat de vraag naar zijn PLA-bioplastics in het eerste kwartaal de bodem heeft bereikt en voorzichtig aantrekt. De onderneming ziet de eerste signalen van herstel in met name Azië. De PLA-joint-venture met Total heeft dit jaar al vijf nieuwe partners binnengehaald, waarmee nieuwe toepassingen worden ontwikkeld voor onder meer de omvangrijke Chinese afzetmarkt. Peking wil plastic afval sterk terugdringen en dat biedt op de lange termijn veel groeikansen voor biologisch afbreekbaar plastic.

Ook in de veelbelovende algendivisie neemt de pijplijn met nieuwe producten toe. Corbion verkoopt nu nog voornamelijk omega 3-vetzuren op basis van algen, bestemd voor fabrikanten van visvoer voor gekweekte zalm. Maar er komen nieuwe toepassingen voor diervoeding en supplementen voor mensen. Dankzij hoge prijzen en een sterke vraag naar omega 3 verdubbelde de halfjaaromzet. Samen met het verwachte herstel bij PLA en voedingsingrediënten zou Corbion volgend jaar zijn groeitraject hervatten.

Positief is ook dat Corbion nog steeds zijn emulgatoren-tak voor eind dit jaar denkt te kunnen verkopen. De activiteiten boekten een stabiele omzet en winstmarge, en kunnen, uitgaande van vijf keer de ebitda, ruim 300 miljoen euro opleveren. Dat zou tot een flinke schuldvermindering leiden. Corbion heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, waardoor de nettoschuld opliep naar 766,4 miljoen euro, of 3,4 keer de ebitda. De investeringspiek is echter voorbij en de hoge schuldgraad zal eind dit jaar dalen naar 2,8 tot 3,2, zonder rekening te houden met de beoogde desinvestering. Nieuws over de verkoop van de emulgatoren-tak zal de koers hoger kunnen zetten. Op nog geen 13 keer de verwachte winst voor 2024 blijft het koopadvies van kracht (rating 1B).