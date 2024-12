Extra dividenden onder de kerstboom

Bedrijven keren speciale dividenden uit om overtollige kasmiddelen te verdelen, bijvoorbeeld omdat ze in onzekere tijden geen onnodige investeringsrisico’s willen nemen. We bekijken drie kansrijke aandelen die structureel een speciaal dividend uitkeren.

Zowel in Europa als in de Verenigde Staten keren veel aandelen naast hun reguliere dividend jaarlijk een extra dividend uit. We bekijken aandelen die periodiek één of meerdere speciale dividenden betalen. Een speciaal dividend, ook wel een extra dividend genoemd, is een eenmalige, niet-reguliere dividenduitkering door een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Bedrijven keren speciale dividenden uit om overtollige kasmiddelen te verdelen, bijvoorbeeld als er geen rendabele investeringsmogelijkheden zijn of omdat het bedrijf in onzekere tijden geen onnodige investeringsrisico’s wil nemen. Omdat het in de praktijk om eenmalige en onvoorspelbare uitkeringen gaat, worden ze niet meegenomen in het dividendrendement van het aandeel. Het gevolg daarvan is dat aandelen die structureel flinke extra dividendbetalingen doen op papier een relatief laag dividendrendement hebben, maar inclusief het speciale dividend tot de categorie van aandelen met een hoog dividend behoren.

Een toenemend aantal bedrijven betaalt geen gewoon (kwartaal)dividend, maar keert wel structureel speciale dividenden uit. Het is net als bij de inkoop van eigen aandelen: het verplicht het bedrijf tot niets en kan worden uitgevoerd wanneer het management dat wil, in tegenstelling tot een regulier kwartaaldividend. Het is de vraag waarom veel bedrijven steevast miljarden spenderen aan de inkoop van eigen aandelen tegen vaak hoge koersen, met bijbehorende pittige waarderingen, als ook gekozen kan worden voor een extra dividend. Nog afgezien van de fiscale consequenties en behandeling. Als aandeelhouder heb je dan de keuze wat je met de extra cash doet.

Niet toevallig is het in het vierde kwartaal van 2024 in de Verenigde Staten een drukte met de aankondiging van speciale dividenden. De hoofdrolspelers zijn meer cyclische en rentegevoelige bedrijven zoals verzekeraars en olie- en gasproducenten. Idealiter betaalt een gezond bedrijf natuurlijk een gewoon dividend, dat het liefst elk jaar wordt verhoogd in combinatie met de inkoop van eigen aandelen, eventuele overnames en de gebruikelijke investeringen. Sommige bedrijven weten het bovenstaande te combineren met de structurele uitkering van één of meerdere speciale dividenden per jaar, maar dat is vrij zeldzaam, ook in de Verenigde Staten. We bekijken drie kansrijke aandelen die structureel een speciaal dividend uitkeren.

1. American Financial

Het mooiste voorbeeld is American Financial Group (ticker AFG). Dat aandeel combineert een sterke jaarlijkse dividendgroei met meerde speciale dividenduitkeringen. De in 1959 opgerichte schadeverzekaar is met ruim dertig subonderdelen een specialist in verzekeringen voor nichemarkten, zoals landbouwgewassen en paardenverzekeringen. Onder leiding van de gebroeders Lindner, de grootaandeelhouders, genereert het bedrijf jaarlijks een substantieel overtollig kapitaal, dat voor een belangrijk deel wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

AFG is voor dividendbeleggers het perfecte aandeel, gezien de continue stroom van dividenden en aandeleninkoop. De financiële flexibiliteit laat naast organische groei ook ruimte voor overnames en investeringen in nieuwe start-ups. Het dividend gaat inmiddels negentien jaar op rij omhoog met jaarlijks dubbelcijferige verhogingen. Daarnaast keert AFG jaarlijks minstens twee speciale dividenden uit, die het dividendrendement een enorme impuls geven. In februari werd 2,00 dollar extra uitgekeerd en deze maand volgde een tweede uitkering van 4,50 dollar. In totaal ontvangen beleggers dit jaar 9,43 dollar dividend, goed voor 6,7 procent dividendrendement. Het is geen verrassing dat AFG onlangs zijn hoogste koers ooit bereikte.

2. Transdigm

Een minder bekend nieuw aandeel is het defensie- en luchtvaartbedrijf Transdigm, dat de jongste jaren een van de grootste uitblinkers op de beurs was. TransDigm Group is een fabrikant van luchtvaartcomponenten, gespecialiseerd in hoogwaardige, technische onderdelen voor commerciële en militaire luchtvaart. Het bedrijf doet jaarlijks meerdere kleine overnames en een groot deel van de omzet is reccurent, op vervangingsonderdelen en onderhoud worden hoge winstmarges gerealiseerd. De concurrent van Parker Hannifin en Honeywell boekte in 2023 een omzetgroei van ruim 20 procent en voor 2024 voorzien analisten 12 procent groei tot een record van 8,9 miljard dollar.

Transdigm betaalt geen gewoon dividend maar trakteert beleggers wel jaarlijks op een fors speciaal dividend, dat deels wordt gefinancierd met geleend geld. Gezien de sterke en voorspelbare kasstroom is dat geen enkel probleem. Doordat het bedrijf het uitkeren van kapitaal boven schuldreductie stelt, ontvangen beleggers jaarlijks een dik dividend. In 2024 werd 75 dollar uitgekeerd, goed voor 6 procent dividendrendement. Ook in 2019, 2022 en 2023 keerde Transdigm forse speciale dividenden uit. Het aandeel, dat momenteel tegen een koers-winstverhouding van ruim 30 noteert, stijgt dit jaar 30 procent en blijft voor de lange termijn koopwaardig.

3. Hexpol

Het Zweedse speciaalchemiebedrijf Hexpol, in 1893 opgericht, richt zich als belangrijke speler in de kunststoffenindustrie op de productie van polymeren en rubberverbindingen. Het bedrijf is vooral actief op nichemarkten die gekenmerkt worden door hogere marges. Denk aan onderdelen voor medische apparatuur, auto’s en toepassingen voor de bouwsector en consumentengoederen. Specifieke producten waar de relatief kleine divisie Engineered Products om bekend staat, zijn rolverbindingen en wielen en rubberbanden voor onder meer heftrucks, winkelwagentjes en andere voertuigen die het zwaar te verduren krijgen.

Ook bij Hexpol is de groei deels afkomstig van meerdere kleine overnames die elk jaar gedaan worden. Na een sterke groei in 2021 en 2022 stagneerde de omzet in 2023 (-0,9% tot 22,1 miljard Zweedse kroon) en ook voor 2024 wordt een krimpt van 7 procent voorzien. Dat is in lijn met de cyclische sector, die de jongste jaren zwaar achterblijft op de beurs. Met zijn dividend scoort Hexpol opvallend goed, met de voorbije drie jaar een dubbelcijferige groei naar 4,00 Zweedse kroon. Dat geeft bijna 4 procent dividendrendement, wat oploopt tot 5,8 procent als we het extra dividend van 2,00 Zweedse kroon van dit jaar daarbij optellen. Ook in 2017 (3,00 Zweedse kroon) en 2022 (4,00 Zweedse kroon) betaalde Hexpol speciale dividenden. Met een sterke balans, een operationele marge van ruim 16 procent en een k/w van 14 is Hexpol koopwaardig. z