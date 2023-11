Euronav kent stevig derde kwartaal

De markt had door de recente overeenkomst tussen grootaandeelhouders Frontline (John Fredriksen) en CMB (familie Saverys) minder aandacht dan gewoonlijk voor de kwartaalresultaten van de olietankerrederij Euronav.

Die lieten nochtans zien dat het zeevervoer van olie momenteel bijzonder rendabel is. De kwartaalomzet steeg tegenover het derde kwartaal van 2022 met 24,5 procent tot 278,4 miljoen dollar. Het gemiddelde dagverhuurtarief voor de VLCC’s steeg van 22.250 dollar vorig jaar naar 42.250 dollar en voor de kleinere Suezmax-schepen van 34.000 dollar naar 42.750 dollar. Inclusief een meerwaarde van 27,1 miljoen dollar boekte Euronav een nettowinst van 114,6 miljoen (of 57 dollarcent per aandeel) tegenover 16,4 miljoen vorig jaar (8 dollarcent).

Euronav keert geen kwartaaldividend uit in afwachting van de verkoop van de aandelen die Frontline aanhoudt in Euronav aan CMB, gepland nog voor het jaareinde. Na die aandelenverkoop kan wel een dividend worden uitgekeerd. Desgevallend zal het uitgekeerde brutodividend worden afgetrokken van het openbaar bod van 18,43 dollar per aandeel dat CMB normaal begin 2024 zal lanceren op de resterende uitstaande aandelen van Euronav. De afronding van dat bod wordt in maart of april 2024 verwacht, maar het plan is dat Euronav beursgenoteerd blijft. Het bod past in de overeenkomst tussen CMB en Frontline waarbij CMB alle aandelen van Frontline overneemt tegen 18,43 dollar per aandeel, Frontline 24 jonge VLCC’s koopt van Euronav voor 2,35 miljard dollar in cash en een schikking zonder vergoeding van de arbitrage die Euronav eerder aanspande tegen Frontline. Op 23 november stemmen de aandeelhouders over de overeenkomst.

Conclusie

We verlaagden na de aankondiging van de deal tussen CMB en Frontline het advies naar verkopen (ingaan op het bod zodra het zich aandient). We vinden de geboden prijs gezien de vastgelopen situatie billijk en verwachten dat de verbredingsstrategie van CMB de eerstkomende jaren kan wegen op het rendement. We blijven het verhaal van het in België verankerde Euronav 2.0 wel met veel interesse volgen.