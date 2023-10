Doet Nova Royalty een goede zaak?

Wat vindt u van het aangekondigde samengaan van Nova Royalty met Metalla Royalty & Streaming?

De strategische oefening die het Canadese royaltybedrijf Nova Royalty in mei aankondigde, mondde in september uit in de aankondiging van een fusie met Metalla Royalty & Streaming, een edelmetalenroyaltybedrijf. In de praktijk neemt Metalla Royalty alle aandelen van de specialist in royalty’s op koper- en nikkelprojecten over.

De aandeelhouders van Nova Royalty krijgen per bestaand aandeel 0,36 aandelen van Metalla Royalty, en zullen 40 procent van het fusiebedrijf aanhouden. De ruilverhouding betekent een premie van 25 procent op de voorafgaande koers, en van 32 procent tegenover het niveau van voor de strategische oefening.

Er deden acht partijen mee aan het biedingsproces. Een verrassing is de uitkomst niet, want er is een sterke link tussen beide bedrijven. De oprichter en CEO van Metalla Royalty, Brett Heath, zit in de raad van bestuur van Nova Royalty, net als de investeerder E.B. Tucker, mede-oprichter van beide bedrijven.

Uniek profiel

Hoewel het unieke profiel van Nova Royalty (puur gericht op koperroyalty’s) verloren gaat, lijkt de fusie een goede zaak. Het aandeel nam na de beursgang in 2020 een blitzstart, maar kwam sinds begin 2020 in een dalend patroon terecht. Nova Royalty sloot intussen wel heel wat nieuwe royalty’s af, met recentelijk meer aandacht voor deals die op de korte termijn inkomsten verschaffen. Toch blijft het vooral een verhaal op de langere termijn.

De fusiegroep biedt een grotere geografische spreiding: de meeste activa van Metalla liggen in landen met een laag geopolitiek risico. Andere voordelen zijn een veel grotere liquiditeit, meer kans om in sectorindexen te worden opgenomen, en daardoor meer toegang tot financiering. De gezamenlijk productie zal stijgen van 3.000 à 4.000 troyounce goudequivalent dit jaar naar 25.000 troyounce tegen 2028, oplopend tot ruim 35.000 à 40.000 troyounce richting 2033.

De waardering is teruggevallen tot een lage 0,5 keer de intrinsieke waarde. De fusiegroep is met een beurswaarde van zowat 300 miljoen dollar een kleine speler, maar heeft, gezien het mooie groeiprofiel, een stevig herwaarderingspotentieel in de komende jaren.

Addertje onder het gras

De groep wordt gesteund door het Canadese investeringsfonds Beedie Capital. Dat onderschreef een kapitaalverhoging van 15 miljoen dollar naar aanleiding van de fusie (2,8 miljoen aandelen tegen 5,24 Canadese dollar per aandeel) en breidde een converteerbare kredietfaciliteit uit met 25 miljoen Canadese dollar, tot 50 miljoen. Na de transactie zal Beedie Capital 9,7 procent van de groep aanhouden. Dat loopt op tot 12,7 procent bij de omzetting van de volledige converteerbare lening.

Een addertje onder het gras is de fiscale behandeling van de fusie. Zoals altijd is het onzeker of er roerende voorheffing zal worden geheven op de transactie. Uit voorzorg zouden we toch een positie in Nova Royalty verkopen. We verlagen daarom, puur om fiscale redenen, het advies naar verkopen (rating 3C). Daarvoor is wel nog tijd, want de afronding van de transactie kan er pas komen na de goedkeuring door de aandeelhouders van Nova Royalty. Die wordt verwacht in november. Metalla Royalty is na de afronding van de fusie wel koopwaardig (rating 1C).