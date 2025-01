De vooruitzichten voor 10 cryptomunten in 2025

We hebben al voor heel wat activaklassen onze verwachtingen voor 2025 op een rijtje gezet. Dat doen we ook voor de grootste tien cryptomunten naar marktwaarde, op basis van de technische analyse. We doorlopen ze in alfabetische volgorde.

1/ Avalanche

Avalanche (AVAX) zette 2024 positief in. De koers liep op van 38,5 dollar naar een top van boven 65 dollar in maart. Toen keerde het momentum. De koers viel terug naar de steunlijn die haar oorsprong vond in 2023. Rond die steunlijn zien we een proces van bodemvorming en trendomkeer ontstaan. In november nam het momentum toe, maar vanaf half december zagen we de koers weer terugvallen in de richting van het voortschrijdend gemiddelde en de genoemde steunlijn. Het voortschrijdend gemiddelde daalt nog, al staat de koers daarboven. Dat geeft een neutraal signaal. De MACD-lijnen geven een positief signaal. Daardoor komt ons advies uit op kopen, met een koersdoel van 50 dollar.

2/ Bitcoin

Zoals bij veel cryptomunten zien we ook bij bitcoin (BTC) drie trends op middellange termijn in de grafiek van 2024. Het jaar startte met een krachtige stijging, die na een top in maart stilviel. Daarna zette een dalende beweging in die aanhield tot het vierde kwartaal. De bodems in augustus en oktober vormden de basis van een trendommekeer, die eind oktober begon met een uitbraak door de weerstandslijn. Bij bitcoin waren de signalen van de technische indicatoren het hele jaar positief, en dat blijft zo, met een stijgend voortschrijdend gemiddelde en MACD-lijnen die ver boven hun nullijn bewegen. We herhalen dan ook ons koopadvies en het daaraan verbonden koersdoel van 150.000 dollar.

3/ Binance

De binance (BNB) beleefde in 2024 een relatief rustig jaar. Na een top in juni zagen we een meer zijwaartse beweging. In het najaar volgde geen explosieve uitbraak, maar de koers liep gestaag op. Uiteindelijk bleef de binance in het najaar op een niveau dicht bij de top van juni. Het rendement was over het jaar met 125 procent wel krachtig. De koers is altijd boven de stijgende lijn van het voortschrijdend gemiddelde gebleven en ook de MACD-lijnen liepen rustig op boven hun nullijn. De indicatoren onderbouwen daarmee het koopadvies, met 800 dollar als koersdoel.

4/ Cardano

In februari en maart brak de cardano (ADA) uit het dalende trendkanaal. Dat leek te slagen, maar in april viel de koers met een harde klap terug naar de steunlijn. Vanaf augustus zagen we door steeds iets stijgende bodems een wigformatie ontstaan. De koers brak in november met grote kracht uit, zo krachtig dat het de signalen van de indicatoren bijna meteen naar positief trok. Begin december piekte de koers naar 1,326 dollar. Daarbij geven de MACD-lijnen een overbought signaal. In de laatste weken zakte de koers weer wat terug, tot onder de weerstandslijnen die rond 1 dollar liggen. Het advies voor cardano is kopen, met een koersdoel van 1 dollar.

5/ Dogecoin

Van de tien cryptomunten die we hier analyseren, boekte de dogecoin (DOGE) de grootste koerswinst in 2024, een indrukwekkende 253,3 procent. Het had nog fors meer kunnen zijn. De koers piekte in december tot boven 0,48 dollar. Dan zou het rendement zijn uitgekomen op meer dan 440 procent, maar daarop is de koers met ruim 35 procent teruggevallen. Het overbought signaal vanuit de MACD-lijnen is daarmee iets afgekoeld. De signalen van de MACD-lijnen en de stijgende lijn van het voortschrijdend gemiddelde zijn nog altijd positief. De terugval in de koers biedt daarom naar onze mening een mooie instapgelegenheid. We geven dan ook een koopadvies, met een koersdoel van 0,48 dollar.

6/ Ethereum

Ethereum (ETC) startte 2024 veelbelovend en piekte in maart op 4.092,4 dollar. Daarna volgde een zwakke periode, waarin de koers lagere toppen en bodems liet zien. Na de zomer vond de koers steun bij de bodems van december 2023. Toen keerde het momentum ten goede. Begin november werd de weerstandslijn onder de bodems van mei en juni uitgenomen. In december werd de weerstand van de top van maart weer getest. Het is te vroeg om door die weerstand heen te breken. De koers is weer teruggevallen naar de lijn van het voortschrijdend gemiddelde. Die geeft een neutraal signaal. De MACD-lijnen daarentegen geven een positief signaal. Daarom geven we een koopadvies. De weerstand op 4.092,40 dollar is het eerste koersdoel.

7/ Polkadot

De grote teleurstelling van 2024 was polkadot (DOT). De cryptomunt verloor bijna 20 procent. Toch zou een actieve belegger best mooie rendement hebben kunnen halen als hij de munt op het juiste moment had gekocht en verkocht. De koers piekte twee keer. De eerste keer gebeurde dat in maart tot 11,88 dollar. Daarna belandde de koers in een dalende trend, waarbij in oktober een bodem van 3,67 dollar werd bereikt. In de opleving die volgde, werd de top van maart weer benaderd maar niet doorbroken. In de voorbije weken viel de koers weer fors terug tot 7 dollar. Dat het voortschrijdend gemiddelde daalt, is een negatief signaal. De MACD-lijnen geven wel een positief signaal. Het advies voor polkadot is daarom ‘houden’.

Bij bitcoin waren de signalen van de technische indicatoren het hele jaar positief, en dat blijft zo.

8/ Solana

Na een top in maart begon de koers van de solana (SOL) zijwaarts te bewegen en kwam in een horizontaal trendkanaal. Die stuitte op een eerste weerstand van 188,82 dollar en op een tweede van 209,94 dollar, met een steunlijn op 128,60 dollar. Vanaf augustus zien we de stijgende lijn van het voortschrijdend gemiddelde haar werk doen als steunlijn. De koers begon op te lopen, om in november te versnellen met een krachtige uitbraak, waarbij een top van 264 dollar werd bereikt. De historische piek van 2021 werd daarmee even doorbroken. De koers kon dat niveau niet houden en viel terug naar het voortschrijdend gemiddelde. Met de ondersteuning van positieve indicatorsignalen bevestigen we ons koopadvies. Ons koersdoel is 260 dollar.

9/ Tron

Tot aan december was het koersverloop van tron (TRX) een toonbeeld van rust. De koers liep geleidelijk op binnen de grenzen van een stijgend trendkanaal. De steunlijn viel samen met de stijgende lijn van het voortschrijdend gemiddelde. De MACD-lijnen bewogen boven hun nullijn. In de eerste week van december kwam een einde aan die rust. De koers explodeerde op 2 december van 0,208 naar 0,449 dollar, om de dag af te sluiten op 0,318 dollar. In de weken die volgden, viel de koers wat terug, om in de laatste twee weken van december de eerste tekenen van stabilisatie en herstel te laten zien. We geven tron dan ook een koopadvies, met 0,318 dollar als koersdoel.

10/ Ripple

Ripple (XRP) leek tot november niet van zijn plek te komen. De koers bewoog zijwaarts tussen 0,38 en 0,74 dollar. Procentueel zijn dat stevige bewegingen, maar ze verdwijnen in het niet door de enorme rally die in november inzette. De koers werd opgestuwd naar een top van 2,89 dollar. Sindsdien is de ripple wel wat terugvallen, maar de MACD-lijnen lopen nog altijd op en schreeuwen een overbought signaal uit. De koers staat ook ver boven de stijgende lijn van het voortschrijdend gemiddelde. De twee positieve signalen hebben een koopadvies als gevolg, met 2,89 dollar als koersdoel. Wel blijft de hoge stand van de MACD-lijnen risicovol.

Lees ook: